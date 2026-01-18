Huawei annuncia uno smartwatch da 3.300 euro

Insieme al tablet MatePad 11.5 S e allo smartphone nova 14 Pro, Huawei ha annunciato il Watch Ultimate Royal Gold Edition. Si tratta di uno smartwatch riservato agli utenti con il “portafoglio gonfio”, in quanto sono stati utilizzati materiali pregiati per la sua produzione.

Specifiche dello smartwatch esclusivo

Il prezzo esagerato dello Huawei Watch Ultimate Royal Gold Edition è dovuto alla qualità costruttiva. La cassa è realizzata in metallo liquido a base di zirconio. Per la lunetta è stato usato un composito di ceramica viola infusa con terre rare a 1.400° C. Sono inoltre presenti sei segmenti in oro 18 carati intarsiati a mano.

Il cinturino è realizzato in lega di titanio TC4 di grado aerospaziale rivestito placcatura ionica in oro 24 carati. Anche per la corona laterale è stato usato oro a 18 carati. Lo schermo dello smartwatch è protetto da un vetro zaffiro con durezza 9 nella scala di Mohs (una in meno del diamante), quindi è praticamente indistruttibile.

L’orologio ha una diametro di 48,3 millimetri e un peso di circa 82 grammi (senza cinturino). Lo schermo AMOLED ha una risoluzione di 466×466 pixel e una luminosità massima di 3.500 nits. Ha ricevuto le certificazioni IP68/69 e 20ATM. È impermeabile fino a circa 150 metri di profondità. Integra un sistema di comunicazione sonar che permette di inviare messaggi ad altri Watch Ultimate Royal Gold Edition o Watch Ulimate 2 entro una distanza di 30 metri.

Ci sono diversi sensori: accelerometro, giroscopio, magnetometro, barometro, luce ambientale, temperatura, frequenza cardiaca, ECG, profondità e X-TAP (permette di misurare vari parametri di salute, tra cui il livello di ossigeno nel sangue). Supporta anche le eSIM per chiamate senza smartphone. Sono inoltre presenti i chip Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo e NFC, altoparlante e microfono.

La batteria ha un’autonomia fino a 11 giorni. Il prezzo è 3.299,00 euro.