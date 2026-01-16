Huawei svela MatePad 11.5 S e nova 15 Pro

Huawei ha annunciato l’arrivo in Italia di due interessanti dispositivi. Si tratta del tablet MatePad 11.5 S e dello smartphone nova 14 Pro (in Cina è già arrivata la serie nova 15). Sono prodotti di fascia medio-bassa e pertanto accessibili alla maggioranza degli utenti. Entrambi possono essere acquistati sul sito ufficiale.

Huawei MatePad 11.5 S: specifiche e prezzo

Il nuovo Huawei MatePad 11.5 S ha uno schermo LCD da 11,5 pollici con risoluzione di 2800×1840 pixel e refresh rate fino a 144 Hz. Grazie al rivestimento PaperMatte, i riflessi sono stati ridotti del 50%. Ciò permette di ridurre l’affaticamento degli occhi e migliorare l’esperienza d’uso.

Queste sono le altre specifiche: processore Kirin T92C, 12 GB di RAM, 256 GB di storage, fotocamera posteriore da 13 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, porta USB Type-C, quattro altoparlanti, due microfoni e batteria da 8.800 mAh con ricarica rapida da 40 Watt.

Il sistema operativo è HarmonyOS 4.3 (non ci sono i servizi Google). Il prezzo del tablet è 399,00 euro. Fino al 18 febbraio è possibile sfruttare uno sconto di 30 euro.

Huawei nova 14 Pro: specifiche e prezzo

Il nuovo Huawei nova 14 Pro ha uno schermo OLED da 6,78 pollici con risoluzione di 2776×1224 pixel e refresh rate variabile (1-120 Hz). Integra il processore Kirin 8020, affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 50, 12 e 8 megapixel (principale, tele con zoom ottico 3x e ultra grandangolare), fotocamere frontali da 50 e 8 megapixel (principale e tele con zoom ottico 2x), connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo, NFC e 4G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali e batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida da 100 Watt.

Il sistema operativo è EMUI 15. Il prezzo del tablet è 699,00 euro. Fino al 18 febbraio è possibile sfruttare uno sconto di 100 euro.