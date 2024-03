HUAWEI Band 8 in sconto al 25% in meno su Amazon: prezzo ottimo per smartwatch TOP

Oltre allo sconto su Fitbit Charge 6, ora disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre, sullo stesso portale puoi trovare anche altre smartband vendute a cifre molto interessanti. Tra tutte, una delle più intriganti per il rapporto qualità prezzo è HUAWEI Band 8, attualmente disponibile al 25% in meno con consegna gratuita in un giorno se sei abbonato a Prime.

Le specifiche tecniche di HUAWEI Band 8

L’orologio HUAWEI Band 8 con display AMOLED senza bordi da 1,47 pollici non va sottovalutato a causa del suo cartellino particolarmente accessibile. Elegante e sportivo allo stesso tempo, funge con sistema TruSleep 3 per tenere traccia della qualità del sonno durante l’intero riposo, fornendo persino ottimi suggerimenti al fine di dormire tranquillamente, senza interruzioni.

Il monitoraggio continuo della saturazione di ossigeno nel sangue non manca, come anche della frequenza cardiaca. In caso di anomalie, l’algoritmo IA in dotazione invia immediatamente una notifica. Per l’attività fisica, dunque, la smartband permette di scegliere tra 100 modalità di allenamento, dalla camminata al nuoto. La batteria, infine, garantisce fino a 14 giorni di autonomia e si ricarica completamente in circa 45 minuti.

Ebbene, al posto di 59 euro potrai pagare solamente 44 euro per ricevere questo dispositivo a casa anche in un giorno, a patto che tu abbia un abbonamento Prime attivo sul tuo account. Il pagamento rateale viene offerto da Amazon anche senza interessi, suddividendo la cifra totale in 5 mensilità.