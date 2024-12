Huawei Mate X6: nuovo smartphone pieghevole in Italia

Durante un evento organizzato a Dubai, il produttore cinese ha annunciato la distribuzione globale del nuovo smartphone pieghevole. Huawei Mate X6 ha due schermi OLED e quattro fotocamere posteriori. Arriverà anche in Italia nelle prossime settimane, insieme alla serie Huawei nova 13.

Huawei Mate X6: specifiche complete

Sul sito italiano di Huawei non è ancora disponibile. Leggendo le specifiche del Mate X6 sul sito globale in inglese si nota subito che non viene indicato il processore. Non è chiaro quindi se è presente il Kirin 9020 a 7 nanometri (come nel Mate 70 Pro+) o il Kirin 9100 a 5 nanometri.

Queste sono le altre specifiche confermate: schermo OLED interno da 7,93 pollici (2440×2240 pixel) e esterno da 6,45 pollici (2440×1080 pixel) con refresh rate variabile fino a 120 Hz, 12 GB di RAM, 512 GB di storage, fotocamere posteriori da 50, 40, 48 e 1,5 megapixel (principale, ultra grandangolare, teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 4x e Spectral Channels Ultra Chroma), fotocamere interna e esterna da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo, NFC e 4G, lettore di impronte digitali laterale, porta USB Type-C e batteria da 5.110 mAh con ricarica rapida da 66 Watt e wireless da 50 Watt.

Il sistema operativo è EMUI 15 basato su Android 15, ma non ci sono i servizi Google. Sul modello venduto in Cina c’è HarmonyOS 4.3 che verrà sostituito da HarmonyOS NEXT 5.0, prima versione senza codice Android.