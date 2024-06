Introduzione al Huawei MateBook 14: quando la qualità si fa versatile

Piccolo e leggero, eclettico e performante, delicato e robusto: ce n’è in abbondanza di carattere in questo nuovo laptop di casa Huawei. Il nuovo flagship Huawei MateBook 14 è un laptop di ultima generazione, pensato fin dal principio per soddisfare le esigenze di giovani professionisti e utenti avanzati, persone che nel digitale cercano un’estensione in grado di potenziare la propria vita quotidiana: un dispositivo estremamente versatile, insomma, ma orientato ad un tipo di utenza che cerca performance di livello per necessità ambiziose. Questo dispositivo si distingue in modo particolare per la qualità del suo display OLED, ma tra i punti di forza si contano inoltre performance generose, la lunga durata della batteria, la stabilità della connessione e le innovative funzioni di intelligenza artificiale che vanno ad impreziosire l’esperienza d’uso complessiva.

Ideale per contesti lavorativi, di studio e di intrattenimento, il MateBook 14 si presenta pertanto come un ultrabook intelligente ed estremamente versatile, capace di offrire esperienze smart e tecnologie d’avanguardia. L’esordio è di queste ore, ma da qualche giorno abbiamo avuto la possibilità di metterci su le mani: ecco quindi il risultato di queste prime prove. Attenzione inoltre all’offerta di lancio: per chi sceglierà il MateBook 14 entro il 1 luglio, c’è uno sconto di 100 Euro immediatamente a disposizione. Un messaggio di benvenuto, insomma, impossibile da ignorare.

Design sottile e leggero

Il MateBook 14 di Huawei si distingue per un design compatto, sottile e di grande portabilità. Realizzato in una lega di alluminio resistente e leggera, il laptop ha uno spessore di soli 14,5 mm e un peso di 1,31 Kg, rendendolo facilmente trasportabile ed utilizzabile quindi tanto in casa, quanto in ufficio, quanto ancora in mobilità o durante gli spostamenti. Le cornici ultra-sottili su tutti e quattro i lati, nonché una tastiera estremamente compatta e ordinata, donano al dispositivo un aspetto minimalista, essenziale e complessivamente raffinato. La particolare tonalità di verde (quell'”Emerald Green” già sperimentata su altri device Huawei della generazione 2024) richiama la bellezza del mondo naturale, integrandola armoniosamente nel contesto digitale: attualmente non ancora disponibile su Huawei store, si tratta di una versione che si distanzia da quella “Space Gray” più tradizionale, ma che preserva l’eleganza pur nella divagazione su una tonalità cromatica alternativa. Il risultato è in ogni caso, su entrambe le varianti di colore, decisamente gradevole.

Tastiera e dissipazione

Il design del MateBook 14 include una tastiera di dimensioni standard con retroilluminazione regolabile, migliorando non solo l’aspetto estetico, ma anche l’esperienza di digitazione, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione (aspetto di sicura importanza quando non è possibile prevedere a priori dove e come ci si lavorerà su).

Le prese d’aria con eleganti motivi puntinati aumentano la circolazione dei flussi caldi del 40% (senza generare rumore aggiuntivo) grazie alle ventole Dual Shark Fin che assicurano una dissipazione del calore efficiente. La dissipazione non è soltanto questione di surriscaldamento: una valida gestione delle temperature può anche prevenire il degradamento delle performance, garantendo così massima potenza di calcolo sempre e comunque.

Il pulsante di accensione, impreziosito da lettore di impronte digitali per il login automatico sul sistema operativo, è ormai elemento standard del design Huawei e si presenta in modo discreto nelle immediate vicinanze della tastiera. Ampio e molto sensibile il touchpad centrale per il controllo del cursore sullo schermo.

Display OLED

Il MateBook 14 è dotato di un luminoso display touchscreen OLED da 2.8K con una risoluzione di 2880 x 1920 pixel. Si tratta di uno schermo in grado di offrire un contrasto molto elevato (fino a 1.000.000:1), accentuando le parti scure delle immagini per regalare massima profondità visiva in ogni elemento. La luminosità massima (450 nit) permette di vedere chiaramente gli elementi sullo schermo anche in piena luce solare, il che garantisce ancora una volta al dispositivo di poter rispondere al meglio a quella vocazione di mobilità che già altre caratteristiche sposano al meglio. Un dispositivo eclettico e versatile, infatti, deve essere anche in grado di dare risposte molteplici a molteplici sollecitazioni: il display, che in questo modello vuole essere elemento di punta, non poteva venir meno a questo tipo di necessità.

Il display, inoltre, è progettato per proteggere gli occhi dell’utente, con certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort 2.0, tecnologia low blue light a livello hardware e dimming PWM ad alta frequenza (1920 Hz). Queste caratteristiche riducono l’emissione di luce blu dannosa e minimizzano lo sfarfallio, prevenendo l’affaticamento visivo durante l’uso prolungato del laptop. Tale caratteristica è ancora una volta confacente alla miglior esperienza di quanti, costretti a lunghe sessioni di lavoro – non sempre nelle migliori condizioni operative in termini di posizione e luminosità – si ritrovano spesso a dover fare i conti con i difetti più marcati dei dispositivi in uso: il MateBook 14 fa del display la miglior mano tesa nei confronti dei professionisti e di quanti intendono fare un uso avanzato del laptop.

Prestazioni

Sotto un cofano (improntato da par suo alla resistenza e al design), il MateBook 14 è armato di processore Intel Core Ultra, “che lavora in tandem

con la tecnologia Super Turbo aggiornata consentendo ottimizzazioni a livello di base per fornire fino a 40 W TDP di prestazioni, minor consumo energetico e operazioni stabili“. La RAM da 16 GB consente di gestire senza problemi file e applicazioni di grandi dimensioni, mentre il sistema di dissipazione del calore avanzato mantiene il dispositivo fresco e silenzioso anche sotto carichi di lavoro intensivi. La memoria interna disponibile è pari a 512GB.

Il laptop include anche una scheda grafica Intel ARC, capace di gestire tutte le esigenze audiovisive, paragonabile alle performance delle GPU di livello entry. Questo lo rende adatto non solo per il lavoro quotidiano ma anche per l’intrattenimento, come la visione di film in alta definizione e il gaming leggero. Per applicazioni avanzate ci sono soluzioni con più cavalli motore a disposizione (vedi il nuovo laptop X Pro lanciato da Huawei nelle stesse ore), ma nelle qualità del MateBook 14 c’è la risposta ideale per la gran parte delle necessità che studenti, creator e professionisti potrebbero manifestare.

L’aspirazione non è quella del video editing o del rendering 3D, né quella del gaming più spinto: l’obiettivo, semmai, è quello di dar vita ad un device che possa accompagnare la quotidianità nel migliore del modi, escludendo colli di bottiglia e aprendo ad un utilizzo sempre comodo, sempre performante, sempre facile.a

Il laptop è dotato di una batteria da 70 Wh, in grado di offrire fino a 19 ore di riproduzione video a definizione 1080p con una carica completa. Questo garantisce un utilizzo prolungato senza la necessità di ricariche, elemento chiaramente ideale per chi lavora in movimento. Inoltre, il laptop supporta protocolli di ricarica rapida, permettendo di utilizzare caricabatterie di altre marche per ottenere una ricarica veloce. A completamento di questo elemento, il dispositivo prevede altresì una modalità di risparmio energetico migliorata, che si attiva automaticamente quando la batteria scende sotto il 30%: un espediente che, tramite un semplice automatismo, è in grado di prolungare ulteriormente l’autonomia del laptop quando le necessità impongono lavoro extra senza possibilità di ricariche immediate. Il MateBook 14 può diventare peraltro anche una generosa powerbank: sarà sufficiente spegnere in device, infatti, per ricaricare un telefono ed avere sempre energia a disposizione per ogni funzione desiderata: in mobilità questo dettaglio può fare la differenza in molte circostanze.

Per garantire connessioni stabili anche su lunghe distanze e in luoghi con ostacoli tali da poter rendere il segnale eccessivamente debole, il MateBook 14 sa inoltre puntellare la propria connettività grazie all’antenna Metaline sviluppata da Huawei per i propri device di nuova generazione. Questa tecnologia migliora la qualità e la forza del segnale, assicurando un’esperienza senza interruzioni durante le videoconferenze e le sessioni di gaming online, nonché migliorando i tempi di download. Il supporto alla connettività con protocollo Wi-Fi 6 (con una velocità di trasmissione teorica fino a 2.4 Gbps), infine, ottimizza l’esperienza di navigazione laddove questo tipo di connessione è disponibile e favorisce pertanto i dispositivi compatibili.

Funzioni di IA

Portare l’IA su un dispositivo di questo tipo può migliorare l’esperienza agendo a livello software, esaltando così il concept grazie a funzioni intelligenti in grado di aumentare le potenzialità complessive nell’uso del terminale:

AI Camera e AI Sound

Il MateBook 14 è dotato di tecnologie AI proprietarie di Huawei, come AI Camera e AI Sound, che monitorano la voce e i movimenti durante le chiamate, ottimizzando la qualità del suono e della chiamata: tali funzionalità rendono le videoconferenze più naturali e professionali, facendo del laptop uno strumento in grado di fare la differenza in momenti particolarmente importanti per la quotidianità della vita professionale;

Il MateBook 14 è dotato di tecnologie AI proprietarie di Huawei, come AI Camera e AI Sound, che monitorano la voce e i movimenti durante le chiamate, ottimizzando la qualità del suono e della chiamata: tali funzionalità rendono le videoconferenze più naturali e professionali, facendo del laptop uno strumento in grado di fare la differenza in momenti particolarmente importanti per la quotidianità della vita professionale; AI Minutes e AI Search

Le funzioni intelligenti come AI Minutes e AI Search, alimentate dai modelli Huawei Pangu, rendono molto più facile e veloce trovare informazioni e cercare file tra i dispositivi, migliorando la produttività e l’efficienza lavorativa.

Conclusioni

Il Huawei MateBook 14 si presenta come un laptop di grande versatilità, capace di saldare insieme caratteristiche quali design elegante, prestazioni elevate e tecnologie avanzate per soddisfare le esigenze dei professionisti moderni. Con il suo display OLED di alta qualità, la lunga durata della batteria, la connettività stabile e le funzionalità AI, il MateBook 14 si conferma un dispositivo affidabile e capace, ideale per chi cerca un laptop per lavoro, studio e intrattenimento. Disponibile su Huawei Store a un prezzo promozionale di 999 Euro (ossia con 100 Euro di sconto solo fino al 1 luglio 2024), questo ultrabook rappresenta un’ottima scelta per chi desidera un prodotto premium con prestazioni di livello, dove l’esperienza sul display rappresenti il punto forte nel contatto tra uomo e macchina.

Un laptop solido ed equilibrato, in linea con un’esperienza Huawei che ha dimostrato ormai da tempo grande capacità di sviluppo in questo segmento. Il prezzo scontato è una buona occasione per accedervi ad un prezzo ridotto, all’interno di un concept che mette insieme lo stato dell’arte per configurare un dispositivo chiaramente di livello.