Archiviato da ormai quasi un paio di settimane il Prime Day, le offerte su Amazon continuano a susseguirsi. Oggi ne segnaliamo una che potrebbe interessare a chi è alla ricerca di un nuovo laptop: il modello Huawei MateBook D è scontato a 549 euro anziché 799 euro. Non è dato a sapere fin quando sarà attiva la promozione, dunque se si è intenzionati all’acquisto il consiglio è di non perdere tempo.

Huawei MateBook D a 549 euro su Amazon

Dando un’occhiata alla scheda delle specifiche tecniche il prodotto offre un display 16:9 da 14 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e cornice ridotta a soli 5,2 mm, processore AMD Ryzen R5-2500U, scheda video AMD Radeon XFR con supporto all’elaborazione di contenuti 4K, 8 GB di RAM DDR3, memoria interna da 256 GB per lo storage, comparto audio con tecnologia Dolby Atmos, batteria da 7.565 mAh e sistema operativo Windows 10 in versione Home preinstallato. Il tutto in un telaio con dimensioni pari a 323x221x16 mm e con un peso che si attesta a 1,45 Kg.

Gli abbonati ad Amazon Prime possono ricevere il prodotto in un giorno e in modo gratuito. L’iscrizione al servizio, lo ricordiamo, ha un costo annuale pari a 36 euro (oppure 3,99 euro al mese), con la possibilità per chi ancora non l’ha fatto di usufruire di 30 giorni di prova gratuita.