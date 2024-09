Huawei: prima il Back to School, poi una grande novità

Back to School! Urlalo forte, perché è questo il momento più vibrante dell’anno. Nella pelle c’è ancora il calore dell’estate, ma tutto il resto è un vortice di cose che ricominciano, di abitudini che riprendono, di cose da fare, di cose che avevi sistemato nel “ne parliamo a settembre”. Il ritorno alla scuola è lo scossone più forte e si riverbera anche in una serie di iniziative che promettono grandi opportunità. Tra queste c’è la pioggia di sconti promessa da Huawei, con una lunga serie di dispositivi di altissimo profilo pronti a finire sulla vetrina del Huawei Store con sconti specialissimi.

Non c’è tempo da perdere in parole, quindi: quel che bisogna fare è andare su Huawei Store e, su questa pagina, catturare il codice coupon disponibile per abbattere ulteriormente del 12% i prezzi per gli studenti – prezzi che abbiamo elencato nel seguente excursus tra le offerte più appetibili di queste ore. Basta scegliere, mettere nel carrello, caricare il coupon e godersi il Back to School più conveniente di sempre. Per pochi giorni ancora sarà possibile accedere a sconti fino al 50%, ad improvvise offerte lampo, nonché al 20% di sconto anche sulle estensioni di garanzia. Trovi tutto qui.

La vetrina è decisamente ampia e contempla anche prodotti che non avevano fin qui avuto alcuno sconto speciale durante le iniziative precedenti: occasioni uniche, insomma, per alzare il livello della propria dimensione digitale facendo leva su prezzi che così non s’erano visti prima.

Back to School, tutte le offerte Huawei

Un nuovo laptop? Oppure un tablet per la mobilità? Magari uno smartwatch per dare il via agli allenamenti? Ecco tutte le migliori occasioni Huawei per il Back to School 2024:

PC

Tablet

Wearable

Audio

FreeClip

da 199,90 a 179 Euro

Smartphone

Pura 70da 999 a 899 Euro con Huawei Watch GT3 Pro Black in omaggio

E una grossa novità

Ma non finisce qui. Se il Back to School è un sipario che cala sull’estate, al tempo stesso è anche un sipario che si apre sulla nuova stagione. Dietro il sipario, però, Huawei ha celato una grossa novità, in ambito smartwatch, che sta per arrivare e che promette scintille fin da oggi. Quando verrà il momento (previsto per metà settembre circa), i più lungimiranti avranno messo da parte un coupon che fin da oggi è possibile raccogliere su Huawei Store e che tra poche settimane si rivelerà prezioso per intascare un lauto omaggio sulla più grossa novità del gruppo per la stagione in arrivo.

Per garantirsi un cinturino in omaggio, infatti, è sufficiente andare su questa pagina e registrarsi alla newsletter dedicata: a partire dal 19 settembre sarà possibile effettuare il proprio ordine scegliendo lo smartwatch del colore desiderato insieme al cinturino in regalo (grazie alla semplice indicazione del codice ricevuto). Ci si muove ora, insomma, e poi si attende il grande annuncio: questione di giorni e poi la sorpresa sarà svelata.

Settembre è il mese più frizzante dell’anno e Huawei ci ha messo decisamente del suo per rendere assolutamente speciali queste settimane. Bisogna affrettarsi, però: il “back to school”, quando arriva, arriva!

In collaborazione con Huawei