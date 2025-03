Huawei Pura X: smartphone senza Android con DeepSeek

Il produttore cinese ha annunciato il nuovo Huawei Pura X. Si tratta di uno smartphone pieghevole con design a conchiglia (flip phone), simile ai Samsung Galaxy Z Flip e Motorola razr. Le novità più interessanti riguardano il software. È il primo smartphone Huawei senza Android e sfrutta un modello AI basato sulle tecnologie di DeepSeek.

Huawei Pura X: specifiche complete

Il Pura X ha un telaio molto resistente con parti in lega di titanio. Lo smartphone pieghevole ha uno schermo OLED interno da 6,3 pollici (2120×1320 pixel) con refresh rate variabile (1-120 Hz) e uno schermo OLED esterno da 3,5 pollici (980×980 pixel). Non è noto il processore, ma potrebbe essere un Kirin 9020.

Queste sono le altre specifiche: 12/16 GB di RAM, 256/512 o 1 TB di storage, fotocamere posteriori da 50, 40 e 8 megapixel (principale, ultra grandangolare e teleobiettivo con zoom 3,5x), fotocamera frontale da 10,7 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo, NFC e 4G (nessuna conferma sulla presenza di un modem 5G), porta USB Type-C, batteria da 4.720 mAh con ricarica rapida da 66 Watt, wireless da 40 Watt e wireless inversa da 7,5 Watt.

Il sistema operativo è HarmonyOS 5.0.1. Era stato annunciato a fine novembre 2024 e può essere installato su Mate 70 come alternativa ad Android. Sul Pura X non può essere installato Android, quindi non supporta nessuna app Android.

Sono inoltre presenti varie funzionalità AI, parte di Harmony Intelligence. Xiaoyi è l’assistente AI basato sul modello Pangu di Huawei potenziato con le tecnologie sviluppate da DeepSeek. Lo smartphone sarà disponibile solo in Cina dal 30 marzo. Il prezzo base è 7.499 yuan (circa 955 euro in base al cambio attuale).