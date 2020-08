La tecnologia streaming di Huawei per l'e-commerce

Una tecnologia di streaming a supporto di chi opera nel mondo e-commerce: l’ha presentata oggi Huawei in occasione del Developer Webinar. È rivolta agli sviluppatori e mira ad offrire ai retailer un’esperienza erogata in tempo reale intuitiva e coinvolgente.

Shopping online 2.0 con lo streaming di Huawei

Lo shopping in live streaming, insomma, grazie a un kit di virtualizzazione per i dispositivi di Huawei che consente di passare facilmente da una telecamera all’altra, semplicemente premendo un pulsante sul telefono dell’host. In questo modo è possibile far visualizzare durante la diretta i prodotti da diverse angolazioni. Questo il commento di Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CGB Italia.

Ribadiamo il nostro impegno per mettere le nostre più avanzate tecnologie a servizio di tutti, dai consumatori alle aziende o imprese che possono trarne benefici per i loro business. In Huawei stiamo lavorando senza sosta per costruire un ecosistema di prodotti e servizi sempre più ricco la cui forza passa soprattutto dal lavoro sinergico e dallo scambio mutuale con tutti i nostri partner.

La soluzione integra inoltre il framework HMS HiAI per impostare diversi set di vendite. Si occupa poi dell’elaborazione in tempo reale dello sfondo. Ci sono poi funzionalità AR per, ad esempio, mostrare al pubblico la struttura interna di uno smartphone o di un altro articolo. A completare il quadro funzionalità WiFi e 5G per ridurre la latenza e garantire un’esperienza fluida.