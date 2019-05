I film di Paramount Pictures e BIM su Huawei Video

Si amplia il catalogo di contenuti offerti dalla piattaforma Huawei Video, disponibile in Italia e in Spagna dall’ottobre dello scorso anno. La partnership siglata con Paramount Pictures e BIM porta sul servizio sia film da noleggiare a pagamento (e vedere entro le 48 ore successive) sia pellicole da guardare senza alcuna spesa aggiuntiva se non quella richiesta per l’abbonamento (SVOD).

Paramount e BIM su Huawei Video

Bumblebee, What Men Want, Istant Family, le saghe Transformers, Mission Impossible e Star Trek, The Old Man & The Gun, Studio 54 e The Children Act sono alcune delle new entry. Tra le funzionalità offerte citiamo la possibilità di effettuare il download per la visione in modalità offline e, in arrivo entro le prossime settimane, la compatibilità con la tecnologia Chromecast per il mirroring sul televisore in salotto. Così Jaime Gonzalo, VP Consumer Mobile Services di Huawei in Europa, ha commentato la stretta di mano.

Siamo orgogliosi di offrire ai nostri consumatori un catalogo sempre più ampio e di qualità. Il cinema è, senza dubbio, uno dei canali di intrattenimento più apprezzati e il nostro impegno è quello di continuare ad ampliare l’offerta editoriale di Huawei Video anche grazie a nuovi accordi come quelli appena siglati con Paramount Pictures e BIM.

Tutto ciò che serve per vedere in streaming i contenuti del servizio è uno smartphone Huawei o Honor con piattaforma EMUI 5.0 (o superiore), un account Huawei ID e l’applicazione ufficiale in download gratuito da Play Store

Il prezzo dell’abbonamento mensile è 4,99 euro, ma acquistando un dispositivo dei due brand o approfittando di alcune offerte temporanee si può beneficiare di uno sconto o di un accesso senza spese all’atto della sottoscrizione. In concomitanza con l’annuncio della partnership che porta i film di Paramount Pictures e BIM sulla piattaforma, vengono offerti ai nuovi utenti due mesi gratuiti per la modalità abbonamento SVOD.