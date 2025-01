HUAWEI WATCH D2 in Italia, monitora la pressione sanguigna

Annunciato nel mese di settembre, HUAWEI WATCH D2 è stato presentato ufficialmente in Italia. A caratterizzare lo smartwatch è la tecnologia integrata per il monitoraggio della pressione sanguigna (ABPM) basato sul polso. La misurazione copre le 24 ore, in modo simile a quella effettuata con un holter.

Misura la pressione con lo smartwatch HUAWEI WATCH D2

È eseguita a intervalli regolari. Utilizza una mini-pompa, un cuscinetto fisico gonfiabile e un sensore ad alta precisione. Supporta sia la posizione eretta che quelle seduta o semisdraiata durante il giorno, mentre di notte avviene in automatico. Come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione, l’impiego di ciò che è di fatto paragonabile a uno sfigmomanometro è resa possibile dalla presenza del nuovo TruSense System sviluppato dal gruppo. Va precisato che l’orologio non è destinato a sostituire alcuna diagnosi o trattamento medico, tutti i dati ottenuti durante l’uso del dispositivo sono solo per uso personale e non devono essere utilizzati come base per diagnosi o trattamento .

Per l’Italia, al progetto promosso da HUAWEI e rivolto a tutta Europa, con l’obiettivo di valutare i potenziali utilizzi dei dispositivi indossabili, ha partecipato il dottor Fabio Angeli. È Professore di Cardiologia presso l’Università degli Studi dell’Insubria Varese e specialista in cardiologia. Queste le sue parole.

I dispositivi indossabili sono strumenti in più per promuovere la salute; in questo scenario, HUAWEI WATCH D2 è in grado di misurare adeguatamente i livelli di pressione sanguigna anche per lunghi intervalli come il monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa e supportare la medicina di precisione. L’ipertensione è associata ad un elevato rischio di incidenti cardiovascolari, e riconoscerla è fondamentale per la promozione della salute e per migliorare le strategie preventive.

Lo smartwatch è in vendita al prezzo di 399 euro, con la possibilità di scegliere tra le colorazioni Nero e Oro. Per tutte le altre informazioni relative a HUAWEI WATCH D2, alle specifiche tecniche integrate e alle funzionalità supportate, rimandiamo a un articolo dedicato pubblicato su queste pagine nei mesi scorsi.