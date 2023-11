Huawei Watch Fit SE ancora al MINIMO STORICO su Amazon (-20%)

Oltre allo smartwatch Huawei Watch Fit 2 in offerta su Amazon, tra le promozioni ancora attive sul sito di e-commerce statunitense dopo il Black Friday e il Cyber Monday figura anche un altro modello del brand cinese a un ottimo prezzo. Stiamo facendo riferimento allo Huawei Watch Fit SE, il quale risulta ancora disponibile al minimo storico dopo il periodo di sconti pazzi. Quanto durerà questa promozione? Meglio se ne approfitti!

Le specifiche di Huawei Watch Fit SE

Lo smartwatch Huawei Watch Fit SE è la edizione speciale del modello base, caratterizzato da un corpo con peso pari a soli 21 grammi e dalla dotazione di un display AMOLED HD da 1,64“. La batteria è capace di raggiungere anche nove giorni di autonomia e, tra le feature più interessanti, figura la tecnologia HUAWEI TruSeen 5.0 con IA che traccia continuamente la frequenza cardiaca e aumenta l’accuratezza del 10%, monitorando al contempo il livello di ossigeno nel sangue, lo stress e il ciclo mestruale.

HUAWEI WATCH FIT Special Edition supporta le notifiche di chiamate in arrivo e le interruzioni, nonché i messaggi di risposta rapida. Inoltre, il monitoraggio del sonno è stato migliorato del 10% rispetto al modello base per risultare più preciso nella raccolta dei dati.

Se quindi non vuoi acquistare il modello di seconda generazione sempre disponibile in offerta, prova il modello SE a soli 79 euro anziché 99 euro. Si tratta di uno sconto del 20% che porta il device al minimo storico, proprio come durante il Black Friday. La consegna, oltretutto, è gratuita e garantita in un giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.