Hub 6 in 1: tutto quello che ti serve grazie a una USB C (per poco)

Se il tuo computer è un po’ sfigatello e a disposizione ha solo una porta USB C che non ti fa fare tante cose, un prodottino come questo che ti sto consigliando è ciò che ti serve, semplice ma utile sotto ogni punto di vista. Non è un semplice Hub perché pur essendo super portatile e compatto ti offre ben sei soluzioni differenti, da utilizzare anche tutte in una volta. Un po’ un salvavita se mi permetti contando che lo paghi persino poco. Affrettati così approfitti della promozione lampo su Amazon e te lo porti a casa con soli 24,64€, prezzo ottimo per ciò che ti offre.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime.

Hub USB C: quello che ti ci voleva per svoltare la tua esperienza

Mouse, tastiere, pendrive, hard disk esterni, dispositivi di ogni genere. Ognuno di questi richiede sempre un attacca e stacca continuo e perenne se a disposizione non hai chissà quante entrate dedicate. Invece di passare la tua vita a fare il remix di queste due azioni, dagli un taglio e acquista un Hub così risolvi all’istante.

Questo che ti sto consigliando è fenomenale perché non si limita alle solite entrate, ma ti mette a disposizione porte di ogni tipo. In particolar modo hai:

una porta HDMI che supporta persino il 4K;

che supporta persino il 4K; due porte USB 3.0;

una porta USB C che funziona anche da porta di caricamento ;

che funziona anche da ; una porta per collegare via ethernet il tuo computer alla linea di casa.

Indispensabile se pensi che su dispositivi come MacBook, ad esempio, la metà di queste cose te la sogni.

Approfitta quindi al volo della promozione lampo su Amazon e portati a casa questo Hub 6 in 1 a soli 24,64€, un vero affarino. Le spedizioni sono velocissime e gratuite su tutto il territorio nazionale se sei abbonato Prime.