Hub USB 4-in-1: pratico, affidabile, economico (sconto Amazon)

Una soluzione semplice ed economica per espandere le porte a disposizione sul tuo PC: questo hub USB 3.0 4-in-1 è perfetto e oggi puoi acquistarlo su Amazon al prezzo bassissimo di soli 8,79 euro. Pratico e affidabile, è anche universale e compatibile con diversi dispositivi.

Hub USB 3.0 4-in-1: cosa devi sapere

Dal design compatto e leggero, questo hub è facile da portare con te ovunque vada e conservarlo nello zaino o in borsa senza che sia ingombrante. Trasforma una singola porta USB in quattro porte USB 3.0, ideali per collegare tastiere, mouse, chiavette USB, dischi rigidi esterni e molto altro.

Grazie alla velocità di trasferimento dati fino fino a 5 Gbps, questo hub ti consente di trasferire file da 1 GB in pochi secondi. Inoltre, è compatibile universalmente con diversi dispositivi e funziona anche con PS5, Xbox Series S, MacBook, Surface Pro, laptop e PC con porte USB A, supportando sistemi operativi come Windows, MacOS e Linux.

È plug and play, quindi lo colleghi e inizi subito a utilizzarlo, senza installazioni o driver. Il chip intelligente integrato, invece, proteggerà i tuoi dispositivi da un eventuale surriscaldamento così da avere un utilizzo sicuro e stabile.

L’indicatore luminoso, infine, ti permetterà di controllare sempre lo stato della connessione. Utilissimo per potenziare il tuo setup senza spendere troppo: acquistalo a soli 8,79 euro.