Hub USB-C 11 in 1 e docking station per Mac in super sconto

Oggi vogliamo suggerirvi un interessante HUB pensato per i MacBook, ma perfetto per qualsiasi PC. Si tratta di un dispositivo multifunzione che oltre ad aggiungere porte USB, espande la connettività del PC in generale. Stiamo parlando del Baseus HUB 11 in 1.

HUB USB Baseus 11 in 1: caratteristiche tecniche

Il design di questo prodotto è decisamente interessante. È strutturato per appoggiare sopra il PC ed avere tutte le porte nella parte posteriore su un’unica riga. Una soluzione decisamente comoda rispetto agli HUB tradizionali, che garantisce una maggiore stabilità. L’HUB inoltre è realizzato completamente in alluminio che fornisce la giusta dissipazione del calore generato dal PC.

Come premesso l’HUB estende significativamente la connettività del PC. Oltre a tre porte USB 3.0 infatti, l’HUB offre una porta RJ45 per la connessione via cavo ethernet, un’ulteriore porta Type-C ed un lettore di schede microSD. In aggiunta a queste, sono presenti ben due porte HDMI ed una VGA, che insieme alla USB-C permettono configurazioni fino a 3 monitor. Non manca neanche un jack da 3,5mm combinato per collegare cuffie e microfono. Si tratta di uno strumento ormai indispensabile soprattutto per chi possiede un ultrabook, sui quali ormai la connettività è ridotta al minimo indispensabile. Grazie all’offerta di Amazon, è possibile acquistare l’HUB di Baseus a soli 54,71 euro, con il 20% di sconto sul prezzo di listino, più un ulteriore 10% di sconto attivabile direttamente dalla pagina prodotto.