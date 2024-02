Hub USB-C 5-in-1 ad un OTTIMO PREZZO su Amazon

Specialmente se possiedi un laptop di ultima generazione potresti doverti scontrare con una carenza di porte necessarie per le tue attività. O magari vuoi semplicemente espanderne le funzionalità, specie nel caso dei MacBook, e allora la soluzione migliore diventa questo hub USB-C 5-in-1 che puoi acquistare in offerta Amazon a soli 23,74 euro.

Hub USB-C in offerta su Amazon: il 5-in-1 che ti meriti

Questo hub USB-C è dotato di una porta HDMI 4K, una porta dati USB-C da 5 Gbps, due porte USB-A da 5 Gbps e una porta PD-IN da 100 W. La porta HDMI 4K ti consente di collegare facilmente un monitor esterno per lo streaming o il mirroring di contenuti con una risoluzione fino a 4K a 30 Hz.

La funzione di ricarica pass-through è un grande vantaggio, consentendoti di caricare il tuo laptop con una potenza fino a 85 W mentre utilizzi l’HUB. Per quanto riguarda il trasferimento dati, le porte USB-C e USB-A ti permettono di spostare file da e verso il tuo laptop a velocità impressionanti, fino a 5 Gbps.

Tutto questo è racchiuso in un design compatto e portatile, rendendo l’HUB 5 IN 1 un compagno ideale per chiunque abbia bisogno di una connettività completa durante i viaggi o nell’ambiente di lavoro quotidiano. Acquistalo ora in offerta su Amazon a soli 23,74 euro.

