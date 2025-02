Hub USB-C 7-in-1 TP-Link: prezzo al minimo storico su Amazon

Prezzo al minimo storico su Amazon per l’hub USB-C di TP-Link 7-in-1 completo di tutte le porte per una perfetta espansione delle interfacce del tuo PC, laptop, smartphone o tablet. Puoi acquistarlo a soli 26,99 euro e riceverlo subito a casa: è disponibile con Prime e in pronta consegna.

Hub USB-C 7-in-1 TP-Link: le caratteristiche

Questo HUB trasforma una singola porta USB-C in ben 7 differenti porte, come una porta HDMI 4K@60Hz per connettere un monitor esterno o la possibilità di trasferire facilmente dati su schede SD e microSD tramite l’apposito slot.

Il TP-Link UH7020C include anche una porta per ricarica rapida da 100W utile per alimentare il PC o altri dispositivi mentre li stai utilizzando. Le tre porte USB 3.0 SuperSpeed a 5 Gbps offrono la possibilità di collegare più dispositivi USB simultaneamente a completare la dotazione di questo hub.

L’accessorio funziona tramite plug and play, quindi non dovrai perdere tempo con l’installazione di driver: è compatibile con diversi sistemi operativi, inclusi Windows, macOS, Linux, iOS, Android e Chrome OS. Una soluzione versatile e potente per migliorare l’efficienza e le performance del tuo setup: acquistalo a soli 26,99 euro.