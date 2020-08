Hub USB C in super sconto su Amazon: -36%

Un hub USB C, compatibile con PC Windows e Mac, disponibile per poche ore a super prezzo su Amazon: con lo sconto del 36% potrai pagarlo solo 33,25€ invece di 51,99€.

Hub USB C in sconto su Amazon

Un hub compatto nelle dimensioni, ma che espande in modo completo le potenzialità di portatili con Windows o MacOS. Fra le porte in elenco, ci sono: ingresso Ethernet, HDMI (con supporto all’uscita video con risoluzione 4K), due ingressi USB 3.0 e una USB 2.0. Non manca un lettore di schede SD e uno di schede TF. Infine, naturalmente, c’è anche la porta per la ricarica: in questo modo, potrai utilizzare il tuo hub senza compromettere l’autonomia energetica del tuo portatile.

Grazie alle dimensioni contenute, non aumenterai esponenzialmente il bagaglio di accessori da portare con te in mobilità. Di seguito il riassunto dell’offerta:

Le spedizioni sono rapide e gratuite grazie ai servizi Prime.