HUB USB-C 8 in 1 con OTG per smartphone e tablet

Anche oggi non manca il nostro suggerimento per un HUB USB-C, in questo caso economico, ma completo di tutta la connettività necessaria. Si tratta dell’HUB Abask Type-C 8 in 1, un interessante accessorio che migliora sensibilmente la produttività da laptop o MacBook.

HUB USB Type-C Abask 8 in 1: caratteristiche tecniche

Nel caso della proposta di Abask, una delle feature più interessanti è la possibilità di utilizzare l’HUB anche su smartphone grazie alla specifica OTG. Presente la porta USB Type-C con supporto al Power Delivery (PD) fino a 100W. Questa permette di collegare il caricabatteria direttamente all’HUB in modo da lasciare una singola porta impegnata sul PC. Non manca neanche un’uscita video HDMI utile a collegare un secondo monitor con risoluzione massima di 4K, sia in mirroring che come estensione dello spazio di lavoro.

Naturalmente non mancano le porte USB Type-A aggiuntive, che sono tre e tutte USB 3.0 ad alta velocità. Queste sono perfette per il trasferimento dati da periferiche come dischi esterni o pen drive. È presente, inoltre, un comodo lettore di schede in grado di leggere e scrivere contemporaneamente due diverse memory card. Chiude una comoda porta RJ45 Gigabit LAN per connettere il dispositivo alla rete direttamente con il cavo ethernet, per una maggiore stabilità e velocità della linea. Parliamo quindi di un accessorio estremamente utile e versatile, comodo per operare da qualsiasi dispositivo. In particolare comodo per i dispositivi dalle dimensioni estremamente ridotte, come smartphone e tablet, che soffrono di una scarda connettività.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, l’HUB è acquistabile su Amazon a soli 27,99 euro con uno sconto di 10 euro sul prezzo di listino.