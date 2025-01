Hub USB-C 9-in-1, l'OCCASIONE: forte sconto su quello Acer

Segnaliamo volentieri ai nostri lettori l’offerta a tempo in corso su Amazon che propone l’hub USB-C 9-in-1 di Acer a un prezzo davvero conveniente. In questo momento è possibile approfittare di un forte sconto sul listino, ma la promozione potrebbe scadere da un momento all’altro. Dal design compatto, è l’ideale sia per la scrivania che per la mobilità, potendolo trasportare comodamente nello zaino o in borsa.

Acer, hub USB-C 9-in-1: offerta a tempo su Amazon

Ecco quali sono le porte presenti: USB-C con PowerDelivery da 100 W, HDMI con supporto alla risoluzione 4K, slot per schede SD e microSD, VGA con supporto alla risoluzione 1080p, RJ45 per la connessione Ethernet, tre USB 3.1 Type-A. Può essere utilizzato anche per la ricarica o l’alimentazione dei dispositivi, inclusi i notebook, sfruttando l’ingresso da 100 W e il cavo USB-C in uscita che eroga fino a 90 W. La compatibilità è garantita con tutti i sistemi operativi (Windows, macOS, ChromeOS, Linux, Android, iOS) e anche con le console videoludiche. Per saperne di più dai uno sguardo alla descrizione completa.

Grazie allo sconto automatico puoi acquistare l’hub USB-C 9-in-1 di Acer al prezzo finale di soli 28,79 euro, il più basso da quando è in vendita. La spedizione è a carico di Amazon.

Se lo ordini adesso e hai un abbonamento Prime attivo (lo stesso utile per lo streaming su Prime Video) arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Ha ottenuto un voto medio pari a 4,5/5 nelle centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce.