HuggingSnap, l'app iOS con AI descrive cosa si sta guardando

Immaginiamo di puntare la fotocamera dell’iPhone su un oggetto, un testo o una scena qualsiasi e di chiedere: “Cosa sto guardando?“. In un attimo, un’intelligenza artificiale risponde, identificando gli elementi, leggendo le scritte e spiegando il contesto. Tutto questo, senza bisogno di connessione Internet e nel pieno rispetto della privacy.

HuggingSnap, l’app iOS che dice cosa si guarda

È esattamente quello che fa HuggingSnap, la nuova app per iOS lanciata da Hugging Face. Un’app che fa una sola cosa, ma la fa bene: descrivere ciò che si inquadra con la fotocamera del telefono. Il segreto di HuggingSnap si chiama smolvlm2 ed è il modello di visione artificiale sviluppato internamente dalla startup. Un sistema che analizza in tempo reale ciò che il telefono “vede“, senza inviare alcun dato nel cloud.

Basta puntare la fotocamera, fare una domanda o chiedere una descrizione e HuggingSnap farà il resto: identificherà oggetti, spiegherà scene, leggerà testi e cercherà di dare un senso a ciò che si sta inquadrando.

L’idea di un’app che “vede” e descrive il mondo non è certo una novità (Google Lens lo fa da una vita!). Ci sono già molte applicazioni AI che fanno qualcosa di simile, per non parlare della suite Apple Intelligence integrata negli iPhone. Ma HuggingSnap ha alcuni assi nella manica. Primo, funziona offline, senza bisogno di connessione Internet. Secondo, è super efficiente dal punto di vista energetico, quindi non prosciuga la batteria. Terzo, elabora tutti i dati direttamente sul proprio telefono, garantendo il massimo della privacy.

“È utile quando fai shopping, viaggi, studi o semplicemente esplori ciò che ti circonda“, scrive Hugging Face nella descrizione dell’app su App Store. “HuggingSnap porta l’intelligenza artificiale visiva smart nel tuo iPhone.”

Non solo iPhone: c’è anche la versione per Mac e Vision Pro

HuggingSnap non è solo per iPhone. L’app è compatibile anche con i dispositivi macOS e con l’Apple Vision Pro. Sì, chi ha la fortuna di possedere il visore di Apple, può usare l’app anche lì.