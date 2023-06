HYPE: 80€ di bonus con la nuova promozione estiva

HYPE mette a disposizione un conto online con carte di pagamento fisiche e virtuali oltre ad un’app ricca di funzionalità per gestire il denaro in modo pratico e smart.

Con l’arrivo dell’estate, HYPE ha lanciato una nuova promozione che permette di ottenere un bonus di 80€.

Per usufruire di questa offerta, è necessario è aprire un conto Hype o effettuare l’upgrade a Next o Premium entro il 22 luglio e inserire il codice promo HYPE80. Una volta fatto ciò, si dovrà accreditare lo stipendio o pensione sul conto e spendere almeno 80€ con la carta Hype.

Il bonus di 80€ si riceverà sotto forma di rimborso direttamente sul proprio conto Hype.

Il conto HYPE

Il conto online di HYPE offre una serie di soluzioni innovative per la gestione del denaro. Oltre ad una carta virtuale da subito disponibile in app, HYPE mette a disposizione una serie di strumenti che consentono di tenere sotto controllo le spese giornaliere, gestire i risparmi e inviare e ricevere denaro istantaneamente, in modo veloce e sicuro.

L’app riconosce automaticamente le spese e le organizza in categorie e, scegliendo un conto Next o Premium, è anche possibile collegare e controllare tutti i propri conti online – anche presso altri istituti bancari – direttamente dall’app per avere un quadro completo della propria situazione finanziaria.

Oltre alla carta virtuale, HYPE offre anche la possibilità di richiedere una carta fisica Mastercard contactless. Questa carta permette di prelevare contanti da sportelli automatici o pagare in qualsiasi negozio o punto vendita. È possibile impostare limiti di spesa personalizzati o bloccare temporaneamente la carta in caso di smarrimento o furto.

Per aprire un conto HYPE, è sufficiente scaricare l’applicazione sul proprio smartphone e seguire la semplice procedura di registrazione.

Per conoscere tutti i dettagli dell’offerta e le promozioni in corso di Hype clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.