HYPE: apri il conto ora per avere un bonus da 25€

Con HYPE puoi ottenere 25 € di bonus per i tuoi acquisti. Ti basta aprire il conto HYPE Premium, inserendo il codice promozionale CIAOHYPER per aderire all’offerta. Ma c’è di più: puoi anche sfruttare la nuova funzionalità Credit Boost per avere all’istante fino a 2.000 €.

E i vantaggi non finiscono qui, HYPE ti mette nel pacchetto anche la carta di debito World Elite Mastercard per prelievi gratis in tutto il mondo e tantissimi altri sconti. Non ci credi? Allora vai direttamente sul sito ufficiale del servizio per scoprire i dettagli di questa imperdibile promozione.

Con HYPE hai 25 € di bonus e fino a 2.000€ con Credit Boost

Come accennato, per ottenere i 25 € di bonus è sufficiente aprire il conto HYPE Premium e inserire il codice promo CIAOHYPER nell’apposita casella, come indicato sul sito. Oltre a effettuare almeno 50 € di transazioni entro 30 giorni dall’apertura del conto.

Ma i vantaggi del conto HYPE Premium sono davvero tantissimi. Potrai subito richiedere la tua carta di debito World Elite Mastercard per prelievi gratis in qualsiasi valuta, in tutto il mondo. In più, hai zero commissioni su bonifici istantanei, bollette, bollettini e ricariche gratuite illimitate.

Ami viaggiare? HYPE ti permette di ottenere il rimborso per il ritardo del volo, bagagli smarriti e accesso esclusivo nei lounge degli aeroporti di tutto il mondo. Puoi persino avere il Fast Track gratuito negli scali di Roma Fiumicino, Milano Linate, Venezia, Napoli, Torino, Olbia e Catania.

Ovviamente ci sono anche i 2.000 € offerti dalla funzionalità Credit Boost, perfetti per rateizzare i tuoi acquisti degli ultimi tre mesi. Abilitando il tuo conto, potrai richiedere questi soldi extra dalla sezione “Credito” dell’app HYPE cliccando su “Credit Boost“.

Non aspettare oltre: apri ora il tuo conto HYPE Premium e ottieni 25€ di bonus, oltre a un mare di vantaggi incredibili.