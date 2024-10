HYPE down (3 ottobre 2024): cosa sta succedendo al servizio?

Problemi per i servizi di HYPE. I clienti della neo bank italiana stanno incontrando difficoltà nell’accesso ai servizi. Il down in corso è, come sempre, fotografato in tempo reale dalle segnalazioni inviate a Downdetector. I primi feedback sono stari raccolti intorno alle ore 07:00 di questa mattina, giovedì 3 ottobre 2024. Il numero è in rapido aumento.

Il down di HYPE del 3 ottobre 2024

A confermare i disservizi è anche la dashboard ufficiale, indicando come non attivi l’applicazione e l’interfaccia Web.

Al momento non è dato a sapere per quanto si prolungherà il down né quali siano i motivi dello stop. Aggiorneremo questo articolo non appena disponibili nuove informazioni.

Proprio ieri, HYPE ha rilasciato un aggiornamento per l’applicazione, passata alla versione 7.347 (come si legge in un post su LinkedIn). Le novità introdotte riguardano l’esportazione della lista movimenti in formato Excel, la migrazione da un altro conto e le segnalazioni delle attività fraudolente. Non sappiamo se i problemi siano in qualche modo legati all’update o alla sua distribuzione.

Aggiornamento (03/10/2024, 08.06): il numero dei feedback inviati a Downdetector è in costante aumento.

… aggiornamento in corso