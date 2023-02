HYPE e VIABUY a confronto: qual è la migliore?

Quando si parla di carte prepagate, vengono in mente due soluzioni molto apprezzate di questi tempi: HYPE e VIABUY. Mettiamo a confronto queste due carte per dare modo ai lettori di scegliere quella che più fa alle proprie esigenze.

HYPE e VIABUY a confronto

Partiamo dalla carta HYPE. Questa soluzione ha le stesse peculiarità di una carta prepagata tradizionale ma con diverse funzionalità extra, tra cui l’app disponibile sia per i dispositivi Android che iOS.

Grazie a questa app si può controllare direttamente dal telefono la carta e gestirla in qualsiasi momento e ovunque.

HYPE mette a disposizione diverse soluzioni di carte di pagamento prepagate, tutte utili per effettuare acquisti online e nei negozi fisici, pagare utenze e bollettini e accreditare lo stipendio.

Inoltre, la carta può essere disabilitata per un certo periodo di tempo se è necessario e poi ripristinarla senza dare giustificazioni e senza pagare costi aggiuntivi. Basta soltanto attendere la conferma via SMS, email o telefono.

La carta HYPE fa parte del circuito MasterCard, quindi è possibile pagare e prelevare denaro anche all’estero.

Per richiedere Carta HYPE nella versione Base basta accedere in questa pagina. Non è previsto il pagamento del canone annuo e la carta è sia virtuale che fisica.

Anche VIABUY è una carta prepagata che opera sul circuito MasterCard. Per usarla non sono necessari controlli preliminari, come la posizione finanziaria e la redditività.

La procedura di apertura conto è molto semplice e rapida e va fatta in questa pagina. Con VIABUY si può pagare online e nei negozi fisici, prelevare denaro contante presso gli ATM e inviare bonifici grazie al codice IBAN lussemburghese e tedesco.

La gestione della carta avviene direttamente da app, che è disponibile per il download sia da Apple Store che da Google Play.

La carta può essere ricaricata tramite diverse soluzioni, come bonifico SEPA, Sofort o Giropay.

Mettere a confronto queste due carte prepagate con IBAN è stato doveroso per coloro che ancora non sanno quale soluzione scegliere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.