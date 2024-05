Hype: gestisci le spese quotidiane con un conto a canone zero

Hai mai sentito parlare di Hype? Se non lo conosci devi assolutamente scoprire tutti i suoi dettagli: non te ne pentirai! Hype non è un classico conto che ti consente solamente di gestire il tuo denaro ma è un conto a canone zero per pagare e gestire al meglio tutte le tue spese quotidiane.

Lo sai che puoi inviare e ricevere denaro con i tuoi contatti all’istante? Per farlo ti basta un numero di telefono o una email e scambiare i tuoi soldi diventerà facile come inviare un sms. Tutto avverrà, infatti, tramite il tuo conto a canone zero Hype.

Scegliendo Hype oggi hai a disposizione una serie di vantaggi che nessun altro è in grado di offrirti:

Carta virtuale per acquisti online e in negozio;

Box risparmi per raggiungere i tuoi obiettivi;

Cashback online per i tuoi acquisti tramite app Hype.

Conto Hype a zero spese

Hai sempre desiderato avere un conto a zero spese? Oggi Hype rappresenta la soluzione più adatta a te! Tra i diversi vantaggi offerti, grazie alla tua carta virtuale del conto Hype, da subito disponibile in app, puoi effettuare pagamenti online o in negozio, in totale sicurezza grazie alla protezione da crittografia.

Che aspetti? Dimentica il portafogli e spendi senza stress bloccando e sbloccando la tua carta virtuale direttamente dall’app. Analizzare le tue spese giornaliere, settimanali o mensili diventa semplicissimo: con la sezione Radar, infatti, puoi monitorare entrate e uscite del tuo conto online per sapere dove e come spendi, senza perdere dunque il controllo del tuoi denaro. Inoltre, facendo shopping guadagni e ottieni fino al 10% di cashback dai tuoi acquisti online!

Non perdere altro tempo e ricorda che con il conto Hype tutto diventa più semplice e a zero spese. Puoi infatti usare il tuo IBAN per inviare e ricevere bonifici ordinari gratuitamente da tutti i tuoi contatti.