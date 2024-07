HYPE: il conto a zero spese con cashbak e box risparmi

Hype si presenta come una soluzione bancaria moderna, sicura e flessibile, adatta a chi cerca un modo conveniente per gestire le proprie finanze quotidiane. Con una vasta gamma di servizi a costo zero, Hype rappresenta una valida alternativa ai conti correnti tradizionali, offrendo al contempo innovazione e praticità.

Caratteristiche principali

Zero spese: Hype offre un conto base senza canone mensile, rendendolo un’opzione conveniente per chi desidera un servizio bancario essenziale e gratuito.

Conto e carta con IBAN italiano: Tutti i conti Hype includono un IBAN italiano, permettendo l’esecuzione di bonifici, l’addebito diretto delle utenze e l’utilizzo di carte di debito fisiche e virtuali.

Cashback e risparmi: Tramite l’app Hype, è possibile accedere a programmi di cashback su acquisti effettuati online e in negozio. inoltre sono disponibili Box di Risparmio, strumenti che aiutano a mettere da parte denaro per progetti futuri.

Credit Boost e prestiti personali: Hype offre soluzioni di prestito flessibili, come Credit Boost per prestiti istantanei fino a 2000€ e prestiti personali più consistenti, fino a 50.000€, gestibili completamente online.

Pagamenti sicuri e smart: Le carte Hype, sia virtuali che fisiche, sono protette da crittografia avanzata. Inoltre, supportano i principali sistemi di pagamento mobile come Google Pay e Apple Pay.

Assicurazioni incluse: I conti Hype Next e Premium offrono coperture assicurative che spaziano dall’assicurazione di viaggio a quella per gli acquisti e l’assistenza medica.

Tipologie di conti

Hype Base: Il conto a zero spese mensili per gestire le spese quotidiane e accedere ai servizi di base.

Hype Next: Al costo di 2,90€ al mese, questo conto è pensato per chi desidera risparmiare e collegare tutte le proprie banche in un’unica app.

Hype Premium: Con un canone mensile di 9,90€, Hype Premium offre tutti i servizi di Hype Next, più ulteriori benefici come prelievi gratuiti in tutto il mondo, accesso a lounge aeroportuali e assicurazioni premium.

Funzionalità Avanzate

Gestione spese con Radar: L’app Hype include la funzione Radar, che analizza automaticamente le entrate e le uscite, aiutando gli utenti a tenere traccia delle proprie finanze in modo dettagliato.

Bitcoin e conti deposito: Hype permette l’acquisto e la gestione di Bitcoin direttamente dall’app. Inoltre, grazie alla partnership con illimity, gli utenti possono aprire conti deposito per far fruttare i propri risparmi.

Esperienze esclusive con Mastercard World Elite: Per i clienti Hype Premium, la carta World Elite Mastercard offre vantaggi esclusivi come accesso prioritario a supporto, prelievi gratuiti e numerose coperture assicurative.

Come aprire un Conto Hype

L’apertura di un conto Hype è semplice e rapida, e si può completare online in pochi minuti. Una volta registrati, si può immediatamente iniziare a utilizzare la carta virtuale disponibile nell’app.