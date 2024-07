HYPE: il conto online con zero spese, cashback e bonus d'ingresso fino a 25 euro

Attiva un conto HYPE e ottieni in regalo fino a 25 euro di bonus d’ingresso. È questa l’attuale iniziativa rivolta ai clienti che decidono di aprire un conto online a zero spese approfittando dei tanti vantaggi che HYPE offre. Alcuni esempi? HYPE include una carta virtuale con coordinate IBAN per acquisti online e nei negozi, prelievi ATM gratuiti fino a 250 euro al mese, bonifici istantanei, ricarica in contanti, da altra carta o con bonifico, box di risparmio, possibilità di accedere a prestiti fino a 50.000 euro e fino al 10% di cashback sui prodotti di oltre 900 marchi. Sì, avete capito bene: questi e altri vantaggi sono compresi in conto HYPE e sono disponibili senza alcun canone mensile.

Scopri come avere fino a 25 euro di bonus attivando un conto HYPE

Come abbiamo appena visto, i clienti HYPE possono ottenere rimborsi fino al 10% per gli acquisti effettuati in app, ma possono contare anche sulla funzione Radar, uno strumento che li aiuta a tenere sotto controllo le entrate e le uscite in maniera molto semplice. Richiedere il conto digitale HYPE è molto semplice: la registrazione avviene online in pochi passaggi e richiede una manciata di minuti. Il conto si attiva nel giro di qualche giorno, mentre la carta virtuale è disponibile da subito all’interno dell’app ufficiale.

Ad inizio articolo abbiamo parlato di un bonus d’ingresso fino a 25 euro per tutti i nuovi clienti e andiamo quindi a vedere in dettaglio come funziona. Diciamo innanzitutto che òa promozione prevede un bonus di 5 euro per chi apre un conto HYPE, un bonus di 20 euro per chi attiva HYPE Next e un bonus di 25 euro per chi sceglie HYPE Premium.

Per richiedere il buono, il cliente deve inserire nel modulo di sottoscrizione il codice CIAOHYPER. Una volta aderito ad una delle tre proposte di HYPE, per avere il bonus sarà sufficiente spendere almeno 50 euro con la carta inclusa nei 30 giorni successivi all’apertura del conto. Si tratta quindi, come potete vedere, di un modo semplice per premiarsi aggiungendo un piccolo regalo ai tanti vantaggi inclusi nei servizi HYPE.