Hype: la carta-conto con tutte le funzionalità per gestire al meglio il tuo denaro

HYPE offre un conto con carta che permette di pagare, risparmiare ed investire da un’unica app, direttamente dal proprio smartphone.

La versione gratuita di HYPE offre un conto online con IBAN e carta virtuale disponibile in app. Con i conti HYPE Next o Premium, è invece inclusa gratuitamente anche una carta fisica Mastercard contactless con cui prelevare in tutto il mondo.

Il conto permette di effettuare il pagamento di bollettini, MAV e RAV, PagoPA e CBill, direttamente dall’app. Inoltre, in modo totalmente gratuito, consente di inviare e ricevere denaro con i contatti della propria rubrica che hanno un conto HYPE con la stessa facilità di un invio di un sms.

Le funzionalità del conto HYPE

Oltre alla possibilità di effettuare tutte le principali operazioni in pochi click, HYPE offre numerose funzionalità utili per gestire al meglio le proprie finanze. Tra queste un servizio di Cashback che permette di risparmiare fino al 10% su ogni acquisto effettuato attraverso l’app su oltre 900 siti (tra i partner anche Booking.com, Expedia, Yoox, Asos, Aliexpress e Groupon.)

Sempre dall’app sarà possibile accedere alla funzione Radar che permette di controllare facilmente le spese e organizzarle in modo personalizzato per avere piena consapevolezza delle proprie spese. Inoltre, per i clienti Next e Premium, è possibile collegare tutti i conti – anche di altri istituti – in modo da poter avere una visione chiara delle proprie disponibilità finanziarie.

Nella sezione Risparmi di HYPE sono presenti Salvadanaio e Box Obiettivi per aiutare a risparmiare concretamente: in questo modo il denaro accantonato viene separato da quello disponibile sul conto.

Attraverso l’app di HYPE è anche possibile investire a partire da 1 euro, sia in fondi d’investimento con Gimme5 che in azioni frazionate, ETF, criptovalute e metalli grazie alla partnership con Bitpanda.

Nel set di prodotti di HYPE è presente anche una Suite Prestiti dalla quale tutti i clienti possono richiedere un prestito personale da 2.000 euro fino a 25.000€, direttamente dall’app. Mentre, per i clienti conti HYPE Next e Premium, è anche possibile richiedere una linea di credito istantanea fino a 2.000 euro, concordando il rientro migliore in base al proprio profilo e alle proprie disponibilità.

