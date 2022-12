HYPE, molto più di un semplice conto

HYPE è un conto e carta con IBAN che si affida a Banca Sella. Ma, a ben vedere, è molto più di un semplice conto.

Andiamo con ordine. A questo conto di moneta elettronica è associata una carta del circuito MasterCard, che è disponibile anche in versione virtuale oltre che fisica.

Effettuando la sottoscrizione a HYPE in questa pagina, si potrà accedere immediatamente a un conto gratuito con IBAN che prende il nome di Start.

Con la carta di pagamento Start si potrà prelevare in tutto il mondo senza pagare commissioni. Inoltre, con l’app HYPE si potranno tenere sotto controllo le spese effettuate controllando tutti i movimenti.

La procedura di registrazione porta via soltanto 5 minuti, senza la necessità di ricevere o stampare documenti cartacei. La carta verrà recapitata direttamente presso il domicilio del nuovo cliente in pochi giorni.

Le caratteristiche di carta HYPE

La carta HYPE adotta il sistema contactless, oltre a quello Chip&Pin e magstripe. Non sono previsti costi per ricaricare la carta, che può avvenire in diversi modi, anche dall’app.

Basta collegarla allo smartphone e, quindi, a Google Pay o Apple Pay. In questo modo è garantito lo shopping ovunque, senza necessariamente portarsi dietro la carta fisica. Non ci sono commissioni sui prelievi e sui pagamenti online e nei negozi fisici.

Più di un semplice conto

HYPE Start non è soltanto un semplice conto, in quanto consente anche altre operazioni. Innanzitutto si possono richiedere dei prestiti, che possono essere elargiti istantaneamente fino a 2.000 euro.

Poi è presente la funzione cashback sugli acquisti effettuati online. Basta entrare nell’app, scegliere il brand preferito e ricevere un rimborso su quanto acquistato.

Viene anche offerto col conto un servizio assicurativo, che consente di risparmiare il 15% sull’assicurazione auto.

Si può addirittura investire tramite il conto partendo da 1 euro, con i fondi che possono essere gestiti in totale autonomia.

Infine un conto deposito, con tassi di interesse sulle somme depositate da 6 a 36 mesi fino al 3,15% annuo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.