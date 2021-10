Hype Next, conto completo in promo per 6 mesi con canone zero

HYPE è uno dei conti smart più affermati in Italia, e ha visto il prodotto singolo del conto standard evolversi in piani diversi che si adattano a seconda delle esigenze dell'utente. Tutto gestibile da smartphone in qualsiasi momento, e ci possono essere anche dei servizi aggiuntivi molto interessanti per chi lo utilizza. HYPE Next è un servizio di Banca Sella, istituto di credito affermato in Italia da diversi anni ed estremamente affidabile, con diverse sedi sparse su tutto il territorio nazionale, e possibilità di fare operazioni anche in locale senza commissioni.

Attualmente c'è una promo attiva che abbatte tutti i costi per 6 mesi, azzerando completamente il canone del conto che offre molti servizi, vediamo quali sono.

HYPE Next, conto smart completo

Il servizio Next propone molte novità rispetto a quello standard, ad esempio la possibilità di fare dei bonifici istantanei gratuiti illimitati, servizio che molte altre banche fanno a pagamento. Nel canone che inizialmente non si va a pagare ci sono anche molti altri servizi, tra cui:

Addebito automatico spese periodiche

Assicurazione su acquisti online e prelievi ATM

Carta di debito Mastercard

Ricarica illimitata

Possiamo inoltre integrare tanti altri conti in HYPE Next, se ne abbiamo più di uno, e tenere tutto sotto controllo da un'unica applicazione sempre operativa anche per spostare rapidamente i fondi da un conto all'altro, davvero molto comodo.

Da sottolineare inoltre la protezione per gli acquisti online, che spesso viene proposta come assicurazione, mentre in questo caso è inclusa all'interno del conto. Avere la garanzia di copertura in caso di problemi permette di acquistare tranquillamente online, dove spesso si risparmia, e ripagare ampiamente il canone proposto.

Il piano Next inoltre è un conto completo, di conseguenza non ha limiti di ricarica e di utilizzo, si può usare come si vuole per gestire i propri risparmi in modo intelligente e senza spese aggiuntive.