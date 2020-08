Gestire il proprio denaro con una carta conto Hype

HYPE S.p.A. è un progetto sviluppato e gestito dal gruppo Banca Sella e rappresenta l’insieme di servizi online per carte e conti dello stesso gruppo. L’idea del conto corrente online Hype nasce nel 2015 con l’intento di rendere più facile ed economica la gestione di un conto corrente online grazie ad una app multifunzione. Ad un account Hype possono essere associate tre diverse carte di debito, Start, Premium e Plus.

Carte Hype disponibili

Le carte Hype, oltre alla comoda app per smarphone, possono essere usate molto facilmente anche direttamente dai servizi web. Includono un codice IBAN per ricevere o inviare bonifici e aderiscono al circuito MasterCard, pertanto sono utilizzabili per effettuare gli acquisti sia online che nei negozi fisici.

Hype Start

Start è la versione base del conto corrente online Hype ed è dotata di una carta prepagata gratuita e costi di gestione quasi nulli, adatta soprattutto ad una utenza giovane che necessita di piccoli depositi e movimenti, con prelevamenti da qualsiasi sportello in Italia e nel mondo senza costi. Hype Start consente comunque di avere accesso a tutti i servizi di base del conto che può essere ricaricato con bonifico, un’altra carta di credito direttamente dall’app per smartphone o in contanti presso 50.000 esercenti autorizzati fino a 2500€ l’anno. Le prime tre ricariche mensili sono gratuite, dalla quarta ricarica in poi il costo sarà di 0,9€. Aprire un conto Hype Start dà diritto a 10€ di bonus di benvenuto che riceverai entro una settimana dalla prima ricarica di almeno 1€.

Hype Plus

Hype Plus è la versione avanzata della carta base Start, il limite di ricarica annuale si sposta fino ad arrivare a 50.000€ senza oneri di ricarica. Questo conto consente l’accredito dello stipendio assicura quindi una gestione maggiore mantenendo i costi di gestione bassi, solo 1€ al mese. Anche per questa carta è al momento attivo un bonus di benvenuto di 15 €.

Hype Premium

Con un costo mensile di 9,90€ Hype Premium è la versione più performante del conto corrente online, oltre a fornire una carta di debito World Elite Mastercard anziché una prepagata, non ha limiti di ricarica annuale e consente i prelievi e pagamenti all’estero e le commissioni per i pagamenti di bollettini a costo zero.

Hype Premium concede una polizza acquisti online, varie assicurazioni sui viaggi, polizza sui furti, accesso all’area lounge di centinaia di aeroporti, pagamenti in qualsiasi valuta e assistenza dedicata. Aprire un conto Hype Premium dà diritto a 25€ di bonus di benvenuto che riceverai entro una settimana dalla prima ricarica di almeno 1€.

Caratteristiche del conto HYPE

Tutte le versioni di conto Hype forniscono un IBAN subito disponibile e senza nessun costo, le carte prepagate Mastercard contactless per le versioni Start e Plus e la carta di debito del conto Premium possono prelevare contanti in qualsiasi ATM del mondo. L’App fornita consente di consultate i movimenti, impostare obiettivi di risparmio e scambiare denaro in tempo reale e naturalmente ricaricare il proprio credito nella modalità che preferisci: con bonifico, in contanti, ricevendo denaro dai tuoi contatti, oppure tramite un’altra carta collegata all’app.

Punti di forza del conto Hype

Costo di emissione: gratis

Canone annuo: gratis per la Start

Ricariche: gratis con bonifico

Modalità di ricarica

Prelievo contanti, GRATIS

Compra Vendita Bitcoin

Quali sono i costi di un conto Hype

Spese fisse

Spesa di Attivazione Start e Plus: Gratuita

Canone annuo Start: 0€

Canone annuo Plus: 12€

Canone annuo Premium: 118,8€ * più costo di attivazione di 9,90€, in promozione fino al 30/09/2020

Costi di ricarica

Ricezione di denaro da altro hyper: Gratuito

Ricarica mediante IBAN (ricezione bonifico sull’IBAN di HYPE): Gratuito

Ricarica mediante carta PagoBancomat su ATM QuiMultiBanca: Gratuita

Costi di ricarica con altra carta di pagamento

Start: 0,9€

Plus: 0€

Premium: 0€

Pagamento bollettini

Start: 2,15 €

Plus: 1,99 €

Premium: 0,00 €

Come attivare un conto carta HYPE

Per attivare un conto corrente online HYPE, è sufficiente collegarsi al sito ufficiale del servizio o installare l’applicazione per Android o iOS e riempire il modulo di registrazione con i propri dati personali. Per ragioni di sicurezza, nella sezione “Identificati”, il sistema di registrazione chiede di farsi una foto con il documento ben visibile in mano. Una volta attivato il conto HYPE, si riceverà un’e-mail con le istruzioni per creare la password personale che consente di accedere all’account e utilizzare l’applicazione.

Come ricevere la carta fisica

Per richiedere la carta fisica in fase di registrazione basterà cliccare su “Voglio ricevere gratis anche la carta fisica” e la carta Hype verrà recapitata al proprio indirizzo entro due giorni lavorativi. Se hai già attivato un conto Hype senza aver richiesto la carta per averla basterà premere sull’opzione “Richiedi carta fisica”.

Per chi è adatta la carta Hype

Hype Start è una prepagata gratuita, cioè senza canone mensile e può essere attivata dai 12 anni in su, pensata quindi per un’utenza giovane, che deve poter avere una certa autonomia anche all’estero. La carta è fornita di IBAN ed è pertanto adatta ad essere utilizzata per eventuali bonifici, ma i suoi limiti, come la ricarica fino a 2500€ l’anno, la rendono indicata alle persone che la usano poco. Non permette gli SDD (Sepa Direct Debit) e dunque non è adatta per pagamenti periodici come le domiciliazioni di utenze, i servizi di streaming (Netflix o Amazon Prime) o abbonamenti vari.

Hype Plus è un conto con carta prepagata, con un costo mensile di 1€ e presenta meno limitazioni rispetto alla versione Start, la ricarica annuale ha un limite di 50.000 €, grazie all’IBAN oltre ai normali bonifici può ricevere gli accrediti dello stipendio ma non è abilitata ad eventuali accrediti di pensione da parte dell’INPS.

Hype Premium con un costo mensile di 9,90€ è l’ideale per chi viaggia per lavoro o turismo, è l’evoluzione delle precedenti carte, non fornisce una prepagata ma una carta di debito Word Elite Mastercard e non ha limiti di ricariche annuali. I prelievi e i pagamenti in altre valute, oltre che il pagamento di eventuali bollettini è gratuito. Puoi ricevere fino al 10% di cashback dai tuoi acquisti online e gestire un fondo risparmio all’interno dell’app. Comprende un pacchetto assicurativo per acquisti, una protezione furti e per chi viaggia una copertura delle spese mediche, il rimborso dell’eventuale smarrimento bagaglio o nei ritardi dei voli, oltre che l’accesso ad oltre 1100 Lounge aeroportuali.