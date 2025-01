HYPE Next: il conto con 20€ di benvenuto e servizi avanzati

HYPE Next è un conto digitale progettato per chi cerca una gestione finanziaria moderna, semplice e flessibile. Aprendolo ora tramite il sito di HYPE, è possibile ricevere un bonus di 20€ di benvenuto, utilizzando il codice promozionale CIAOHYPER durante la registrazione. Oltre al bonus, il conto offre una vasta gamma di funzionalità pensate per semplificare la gestione del denaro e soddisfare le esigenze quotidiane. Andiamo a scoprirle nel dettaglio.

Tutti i vantaggi offerti da HYPE Next

HYPE Next si distingue per la sua accessibilità e versatilità. Il conto include:

Bonifici istantanei e ordinari gratuiti : effettua e ricevi pagamenti in modo rapido e senza costi aggiuntivi;

: effettua e ricevi pagamenti in modo rapido e senza costi aggiuntivi; Carta di debito inclusa : ideale per acquisti online e offline, compatibile con Google Pay e Apple Pay per pagamenti contactless;

: ideale per acquisti online e offline, compatibile con Google Pay e Apple Pay per pagamenti contactless; Gestione smart delle spese : grazie all’app intuitiva, è possibile monitorare e analizzare entrate e uscite in tempo reale;

: grazie all’app intuitiva, è possibile monitorare e analizzare entrate e uscite in tempo reale; Coperture assicurative incluse : protezione sugli acquisti, riparazione di elettrodomestici e assistenza medica;

: protezione sugli acquisti, riparazione di elettrodomestici e assistenza medica; Sicurezza e flessibilità: il conto ha un IBAN italiano, perfetto per l’accredito di stipendi o pensioni, e offre prelievi gratuiti in tutta Italia.

Con un canone di 2,90€ al mese, HYPE Next combina costi contenuti con servizi di alto livello. Oltre a essere una soluzione ideale per chi vuole un conto principale, è perfetto anche come conto secondario per la gestione delle spese quotidiane, grazie alla possibilità di ricariche istantanee gratuite da altre carte.

Aprire il conto è semplice e veloce: basta accedere al sito ufficiale, inserire i dati richiesti e utilizzare il codice promozionale CIAOHYPER. Dopo aver completato la registrazione e effettuato una prima transazione, i 20€ di benvenuto verranno accreditati sul conto.

HYPE Next è la scelta giusta per chi desidera un conto digitale avanzato e conveniente, con un bonus di benvenuto che rende l’attivazione ancora più vantaggiosa.