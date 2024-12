HYPE Next, il conto con prelievi, bonifici e ricariche gratuite e senza limiti

HYPE è da sempre uno dei brand più innovativi e smart con proposte bancarie digitali particolarmente interessanti e ricche di opportunità. HYPE Next è il conto corrente di riferimento che prevede tutti i vantaggi di un conto HYPE con carta di debito Mastercard, prelievi e bonifici istantanei gratuiti e ricariche istantanee gratis e senza limiti tutto compreso nel canone. Ora HYPE Next si rinnova diventando ancora più completo e ricco di funzionalità. Aprilo ora per vivere un’esperienza di banca digitale completamente nuova.

Tutto quello di cui hai bisogno per il presente e il futuro: HYPE Next

Il conto HYPE Next è la soluzione ideale per tutte le operazioni quotidiane e non solo. È infatti un conto corrente con IBAN dedicato sul quale far accreditare lo stipendio e l’addebito delle utenze, che ha associata la carta di debito Mastercard da ricaricare senza limiti in qualsiasi momento e che permette con l’app mobile di tenere tutto sotto controllo. Non solo la situazione finanziaria, ma anche le scelte di vita.

Dall’app HYPE, infatti, è possibile utilizzare la funzionalità Radar per monitorare in un’unica piattaforma tutti i conti correnti, anche quelli di altre banche così da avere tutto sotto controllo e operare nel miglior modo possibile. Il conto prevede anche la funzione Box Salvadanaio e quella Box Obiettivo che permettono di mettere da parte delle cifre da poter utilizzare per specifiche esigenze o possibili imprevisti.

Tra le novità del nuovo conto HYPE Next segnaliamo l’opzione che prevede l’assicurazione sul miglior prezzo garantito sugli acquisti online. Se un prodotto acquistato viene successivamente trovato a un prezzo più basso, l’assicurazione inclusa nel conto Next rimborsa i soldi spesi in più. L’assicurazione copre anche gli interventi di riparazione sui guasti degli elettrodomestici e l’assistenza medica attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno con il rimborso anche delle eventuali visite mediche successive.

Tutto molto semplice, trasparente e conveniente. Con HYPE Next si ha un conto perfetto per supportare le attività quotidiane, rispondere alle emergenze e pianificare in serenità il proprio futuro.