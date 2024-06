HYPE Premium: assicurazione inclusa su viaggi, spese mediche e cyber risk

HYPE Premium è il conto online proposto da HYPE per chi desidera un’esperienza bancaria completa e senza compromessi. Con un’ampia gamma di servizi inclusi, tra cui quelli assicurativi, HYPE Premium offre una piattaforma ricca di funzionalità che permette di gestire il denaro con semplicità e sicurezza.

Conto all-incusive e World Elite Mastercard

Con un canone mensile di 9.90€, HYPE Premium offre un conto all-inclusive che permette di pagare e prelevare in qualsiasi valuta senza alcun costo aggiuntivo e di effettuare bonifici in tempo reale e senza limiti. La carta di debito World Elite Mastercard, inclusa nel canone, permette di effettuare transazioni ovunque, offrendo flessibilità e convenienza.

Bonifici istantanei e operazioni incluse

Che si tratti di inviare denaro a familiari o effettuare pagamenti urgenti, con HYPE Premium i bonifici istantanei sono inclusi e disponibili direttamente dall’app. Anche pagare bollette, bollettini e ricaricare il proprio cellulare non comporta costi aggiuntivi, tutte le operazioni quotidiane possono essere gestite senza commissioni.

Copertura assicurativa su viaggi, spese mediche e acquisti

L’offerta di HYPE Premium include anche un pacchetto assicurativo completo che copre spese mediche in Italia e all’estero, rimborso per smarrimento bagagli e ritardi dei voli. Inoltre, sono incluse assicurazione acquisti, assistenza per la riparazione di elettrodomestici e assicurazione su furti ATM e Cyber Risk.

Accesso esclusivo alle lounge aeroportuali

Con la carta World Elite Mastercard, i clienti HYPE Premium possono accedere a oltre 1.100 lounge aeroportuali in tutto il mondo tramite LoungeKey. Inoltre, è disponibile il servizio di Fast Track gratuito negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate, Venezia, Olbia, Catania, Torino e Napoli.

Cashback sugli acquisti

Utilizzando la sezione cashback dell’app HYPE, è possibile ottenere rimborsi sugli acquisti effettuati online su una varietà di prodotti e servizi, tra cui viaggi, moda e tecnologia.

Risparmi ed investimenti

HYPE Premium offre anche una serie di funzionalità per il risparmio e gli investimenti, con la possibilità di creare Box personalizzati per mettere da parte il denaro e portafogli digitali per gestire gli investimenti, anche in criptovalute, con praticità e sicurezza.

Per conoscere l’offerta completa di HYPE Premium clicca qui.