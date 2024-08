HYPE Premium: ricevi un buono di 25 euro con questo codice

Oggi puoi ottenere un bonus di 25 euro con l’apertura del conto HYPE Premium, semplicemente inserendo il codice promozionale CIAOHYPER durante la registeazione. È la soluzione all inclusive che ti permette di accedere senza limitazioni a tutti i servizi della neo bank, compresi quelli assicurativi (che vedremo nel dettaglio più avanti).

Perché conviene scegliere HYPE Premium

Il conto include pagamenti e prelievi gratis in tutto il mondo, una carta di debito World Elite su circuito Mastercard con privilegi esclusivi come l’assistenza Concierge, Lounge e Fast Track aereoportuali, la possibilità di rivolgersi a un’assistenza prioritaria (anche via WhatsApp) in caso di necessità e molto altro ancora. Per saperne di più dai uno sguardo al sito ufficiale.

In apertura abbiamo citato le coperture assicurative. Vediamo nel dettaglio quali sono, prendendo come riferimento la pagina dedicata. Ci sono quelle relative alle spese sanitarie durante i viaggi e per i consulti medici telefonici, alla tutela legale su cyber risk (danni causati da codice maligno o truffe online) e assistenza digitale. A queste si aggiungono i rimborsi sulla differenza prezzo degli acquisti effettuati, quelli legati ai prodotti danneggiati e ai furti negli ATM, senza dimenticare la riparazione di elettrodomestici, TV e console.

I servizi della neo bank sono offerti dalla fintech company 100% italiana, nata nel 2014 da un’idea concepita in un lanificio di Biella e lanciata l’anno successivo, raggiungendo in pochi mesi i primi 100.000 clienti. Diventata una società per azioni nel 2019, oggi propone soluzioni pensate sia per i privati che per i professionisti.

Il codice promo per un bonus di 25 euro

Come anticipato, se all’apertura del conto inserisci il codice promozionale CIAOHYPER , hai diritto a un bonus di 25 euro. Tutti i dettagli sono riportati sulla pagina di HYPE Premium.