HYPE Premium è la scelta giusta per te, scopri perché

Ci sono validi motivi che giustificano perché il conto HYPE Premium è la scelta giusta per te. Una su tutte è la completezza di questo conto, che mette a disposizione tutte le principali operazioni di un conto corrente classico.

Con questo conto potrai ottenere un’assistenza prioritaria via WhatsApp e un pacchetto assicurativo per i tuoi viaggi in Italia e all’estero, per gli eventuali furti ATM e sugli acquisti.

Perché HYPE Premium è la scelta giusta per te?

Giustamente ti stai chiedendo perché HYPE Premium è la scelta giusta per te. I motivi sono i seguenti:

viene emessa dal Gruppo Sella ;

; è una carta esclusiva World Elite MasterCard con IBAN e che ti consente di acquistare qualsiasi cosa sia online che nei negozi fisici;

e che ti consente di acquistare qualsiasi cosa sia online che nei negozi fisici; ti consente di massimizzare la gestione dei risparmi, scegliendo specifiche date di scadenza che ti aiutano a preservare il tuo denaro in confronto alle spese che effettui;

ti permette il trasferimento di denaro agli altri tuoi contatti in modo molto veloce e in totale sicurezza;

agli altri tuoi contatti in modo molto veloce e in totale sicurezza; per attivare la carta non devi recarti in banca, poiché puoi farlo comodamente dal tuo dispositivo ;

; è la soluzione ideale se ti sposti spesso per lavoro e necessiti di prelevare denaro contante dagli ATM esteri.

Richiesta e costi HYPE Premium

Per richiedere carta HYPE Premium devi accedere in questa pagina. Devi cliccare su REGISTRATI A PREMIUM e seguire la procedura guidata.

Non è affatto complessa, anzi, e la porterai a termine soltanto in 5 minuti.

Tieni a portata di mano un tuo documento di riconoscimento in corso di validità, inserisci i dati personali che ti verranno richiesti e, completata la registrazione, la carta ti verrà inviata a casa entro pochi giorni.

Per ciò che concerne i costi, il canone mensile è pari a 9,90 euro. Non ci sono limiti di ricarica, puoi inviare bonifici e prelevare denaro contante senza pagare commissioni sia in Italia che nella zona Euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.