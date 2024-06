HYPE Premium: la soluzione all-Inclusive con assicurazione su viaggi, spese mediche e shopping

HYPE Premium è il conto all-inclusive pensato per chi desidera massimizzare i vantaggi e la sicurezza nelle proprie transazioni quotidiane. Al costo di 9,90€ al mese, HYPE Premium offre una vasta gamma di servizi come bonifici istantanei, carta World Elite Mastercard, e coperture assicurative su viaggi, spese mediche, shopping, cyber risk e molto altro.

Funzionalità e vantaggi del conto HYPE Premium

Pagamenti e prelievi gratis in tutto il mondo

Con HYPE Premium, puoi effettuare pagamenti e prelievi in qualsiasi parte del mondo senza costi aggiuntivi. Che tu sia in vacanza in Thailandia o in viaggio di lavoro in Canada, non dovrai preoccuparti di commissioni nascoste.

Carta di debito World Elite Mastercard

Associata al tuo conto HYPE Premium, riceverai una carta di debito esclusiva World Elite Mastercard. Questa carta ti offre vantaggi esclusivi come l’accesso a oltre 1.100 lounge aeroportuali in tutto il mondo tramite LoungeKey e il Fast Track gratuito nei principali aeroporti italiani.

Coperture assicurative incluse

Uno dei maggiori punti di forza di HYPE Premium è l’ampia copertura assicurativa inclusa nel canone mensile. Le assicurazioni sono intermedie da Wopta Assicurazioni e coprono vari aspetti della tua vita quotidiana e dei tuoi viaggi:

Assicurazione viaggi: Copertura per spese mediche, smarrimento bagaglio, ritardo o cancellazione del volo.

Copertura per spese mediche, smarrimento bagaglio, ritardo o cancellazione del volo. Assicurazione shopping: Protezione degli acquisti effettuati con la tua carta HYPE Premium.

Protezione degli acquisti effettuati con la tua carta HYPE Premium. Assistenza medica: Copertura delle spese mediche all’estero, garantendo tranquillità durante i tuoi viaggi.

Inoltre il Con HYPE Premium include assistenza tramite WhatsApp, email, telefono e chat, in qualsiasi giorno della settimana.

Altri servizi inclusi

Bonifici istantanei gratis

Con HYPE Premium, i tuoi trasferimenti di denaro sono veloci e gratuiti. Il conto permette di effettuare bonifici in tempo reale e senza limiti.

Zero commissioni

Con HYPE Premium anche le operazioni quotidiane sono più semplici e senza sorprese, direttamente dall’app puoi pagare bollette, bollettini e ricaricare lacarta senza costi aggiuntivi.

Per conoscere l’offerta completa di HYPE Premium clicca qui.