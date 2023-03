HYPE Premium, la tua scelta ideale per 5 motivi ben precisi

Perché dovresti scegliere proprio la carta prepagata HYPE Premium? Una risposta che necessita di varie premesse.

Ciò che adesso ti occorre sapere è che si tratta di un conto con molte caratteristiche e che si differenzia in modo sostanziale dal conto HYPE Base.

Ti offre tutti i vantaggi del conto HYPE Next, oltre all’assistenza WhatsApp prioritaria e ai piani di assicurazione per i viaggi, gli acquisti e il furto bancomat.

Parliamo ora della carta. Ci sono cinque motivi per cui dovresti sceglierla: andiamo a vederli.

HYPE Premium: 5 validi motivi per sceglierla

Se vuoi dei validi motivi per scegliere HYPE Premium, eccone 5:

ti consente il trasferimento quasi istantaneo e in sicurezza del denaro ai tuoi contatti;

e in sicurezza del denaro ai tuoi contatti; è la carta di pagamento ideale se ti sposti spesso per lavoro e devi prelevare giornalmente presso gli ATM ;

; puoi massimizzare i tuoi risparmi , decidendo le date di scadenza per preservare al meglio i tuoi soldi in base alle spese effettuate;

, decidendo le date di scadenza per preservare al meglio i tuoi soldi in base alle spese effettuate; non devi per forza recarti in banca per fare un’operazione, poiché tutto viene gestito da app ;

; è una carta che viene emessa dal Gruppo Banca Sella, ossia una carta esclusiva World Elite MasterCard con IBAN, che ti consente di acquistare ovunque nei negozi fisici e online.

Se vuoi richiedere la carta prepagata Premium di HYPE devi cliccare sul bottone qui sotto:

La procedura è abbastanza semplice e veloce, poiché bastano soltanto 5 minuti per portarla a compimento. Durante la procedura inserisci il codice promo SUPER per avere subito in omaggio 25 euro.

Ricordati di avere a portata di mano un documento d’identità valido. Dovrai inserire i tuoi dati personali e un indirizzo email. Entro pochi giorni ti arriverà la carta direttamente a casa.

Il canone mensile è di 9,90 euro, mentre il costo di attivazione di 9,90 euro è azzerato fino al 30 giugno 2023.

Puoi ricaricare la carta illimitatamente, inviare bonifici online e prelevare presso tutti gli ATM italiani e della zona Euro senza commissioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.