HYPE Premium, molto più di un conto corrente online, ecco perché

Quando si parla di conto corrente online, ci si riferisce alla soluzione digitale e smart che le banche mettono a disposizione dei propri clienti.

Nella maggior parte dei casi, questi conti sono del tutto simili a quelli classici. Esistono, però, forme diverse, per certi versi più comode ed essenziali.

Prendiamo, ad esempio, HYPE Premium, carta emessa dalla joint venture tra Fabrick (Gruppo Sella) e Illimity.

Non è come la carta di debito che le banche rilasciano ai propri correntisti, poiché ha un suo codice IBAN.

In pratica, è una carta conto che offre vantaggi esclusivi, da gestire completamente da app.

Conto corrente online sì, ma anche altro

La carta in questione è la World Elite MasterCard, la quale consente di acquistare e prelevare in tutto il mondo senza pagare commissioni aggiuntive per il cambio valute.

Tra le altre caratteristiche e vantaggi troviamo:

pacchetto assicurativo che protegge gli utenti in diversi ambiti, come sugli acquisti, sui viaggi e sui furti ATM;

che protegge gli utenti in diversi ambiti, come sugli acquisti, sui viaggi e sui furti ATM; non ci sono costi di prelievo all’estero;

all’estero; non sono previste commissioni per il pagamento di bollettini e bollette;

la ricarica della carta è illimitata sia mensilmente che annualmente, eccezion fatta per quella in contanti, che si ferma a 000 euro all’anno.

Quindi, siamo di fronte a un conto corrente online e una carta insieme dai costi di utilizzo praticamente assenti.

I bonifici in area SEPA sono gratuiti, non ci sono costi per pagare online e nei negozi fisici, mentre per ricaricare la carta in contanti si paga soltanto 1,60 euro.

Il canone mensile è di 9,90 euro, mentre fino al 28/02/2023 quello di attivazione è pari a 9,90 euro.

Per richiedere HYPE Premium, basta accedere in questa pagina e cliccare su Registrati a Premium. Basta poi compilare il form inserendo tutti le informazioni richieste.

È prevista la registrazione di un video insieme al documento di riconoscimento usato in precedenza pronunciando la frase ricevuta.

Infine, bisogna soltanto attendere la conferma da parte di HYPE della correttezza dei dati e dell’avvenuta apertura del conto.

