HYPE Premium ti offre una carta gratuita e 25 euro di bonus, ecco come

HYPE Premium è un conto e una carta gratuita all’insegna della sicurezza, della comodità e della versatilità, in grado di soddisfare tutte le tue esigenze.

Puoi gestire autonomamente il conto attraverso l’app proprietaria e pagare online comodamente da casa o dal lavoro.

Emessa da Banca Sella, la Carta HYPE Premium è la scelta ideale poiché sono assenti costi nascosti ed è piena di funzionalità.

Il circuito su cui opera è quello MasterCard, quindi viene accettata in tutto il mondo e presenta gli elevati standard di sicurezza propri del circuito.

Inoltre, con la carta hai diversi servizi aggiuntivi, come il cashback, la possibilità di acquistare e vendere criptovalute, trasferire denaro ai contatti della tua rubrica e attivare promo esclusive.

Infatti, accendo alla pagina ufficiale per aprire il conto, se inserisci il codice promo SUPER otterrai subito un bonus di 25 euro.

HYPE Premium: la carta gratuita per le spese di tutti i giorni

La Carta di debito World Elite MasterCard è una carta gratuita in quanto il costo è compreso in quello del conto online, che è di 9,90 euro al mese.

Nel momento in cui hai aperto il conto Premium, a distanza di pochi giorni dalla ricezione dell’email di conferma ti verrà inviata la carta all’indirizzo che hai inserito in fase di registrazione.

Con la carta fisica potrai effettuare acquisti online e nei negozi fisici senza pagare commissioni e prelevare gratuitamente denaro presso gli ATM di tutto il mondo.

Inoltre, avrai a disposizione delle coperture assicurative per i tuoi viaggi all’estero, come quella delle spese mediche, per il rimborso del bagagliaio in caso di smarrimento o per il volo annullato.

A questo punto, non devi far altro che accedere al link qui sotto e registrarti:

Ricordati di inserire il codice promo SUPER per ottenere subito 25 euro di bonus. Dopo pochi giorni, potrai iniziare a usare la carta e a sfruttare tutti i servizi esclusivi che HYPE ti offre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.