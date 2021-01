HyperX Predator DDR4 RGB da 256 GB scontato di ben 620€!

Siete alla ricerca di componenti per assemblare un PC di gaming o un PC desktop ad altissime prestazioni? Oggi su Amazon è presente un’interessante offerta riguardante uno dei banchi di memoria più performanti presenti sul mercato: la HyperX Predator DDR4 RGB da 256 GB con frequenza operativa di 3200 MHz. Il suo prezzo di listino si aggira sui 1.450,99 euro, ma oggi potrete trovarla su Amazon a “soli” 830,49 euro con un risparmio di ben 620,50 euro pari ad uno sconto del 43%.

HyperX Predator DDR4 RGB da 256 GB: prezzo incredibile su Amazon

Grazie alla loro straordinaria velocità, le HyperX Predator DDR4 RGB rappresentano l’evoluzione perfetta per i gamer che desiderano impreziosire i propri sistemi AMD o Intel con prestazioni sbalorditive e con lo stile unico della colorazione RGB. Il dinamismo degli effetti di luce RGB sfrutta la tecnologia brevettata HyperX Infrared Sync, che genera emissioni luminose sincronizzate di grande impatto.

Questi dispositivi portano al massimo il frame rate, per assicurarvi trasmissioni perfette o dedicarvi all’editing video, grazie a velocità che, in questo caso, arrivano fino a 3200 MHz. Nessun problema di surriscaldamento grazie allo stile unico e aggressivo del dissipatore di calore nero e del PCB abbinato in nero. La memoria Predator DDR4 RGB ha ricevuto l’attestato Intel XMP e dispone di profili già ottimizzati per i più recenti chipset Intel.

Tutto questo può essere vostro al prezzo incredibile di 830,49 euro rispetto ai consueti e a dir poco proibitivi 1.450,99 euro di listino.

