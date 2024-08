Hyprland 0.42 Wayland introduce la sincronizzazione esplicita

Hyprland, l’innovativo compositore Wayland pensato per un’esperienza desktop Linux fluida e piacevole, ha annunciato un aggiornamento rivoluzionario con la sua ultima versione, ovvero Hyprland 0.42. In primis, questo compositore ha eliminato la dipendenza da wlroots, una libreria comunemente utilizzata nello sviluppo di compositori Wayland che fornisce funzionalità standard come la gestione di output e input. Sviluppando i suoi componenti internamente, Hyprland mira a offrire agli utenti un’esperienza unica ed efficiente, differenziandosi dagli altri compositori che si affidano a wlroots.

Questo aggiornamento include poi il supporto di sincronizzazione esplicita che migliora significativamente le prestazioni di rendering e riduce la latenza sull’hardware supportato. La sincronizzazione esplicita consente anche di gestire la tempistica degli aggiornamenti dello schermo in modo più preciso, assicurando che il processo di rendering venga completato prima che il display venga aggiornato (una funzionalità particolarmente utile per gli utenti con GPU NVIDIA). Tuttavia, gli utenti con configurazioni NVIDIA selezionate devono tenere presente che questa funzionalità potrebbe presentare dei problemi e può essere disattivata in qualsiasi momento. Un’altra novità è l’introduzione di un’implementazione interna di XCursor, che supporta i temi legacy e migliora la compatibilità e la personalizzazione dell’utente.

Per quanto riguarda gli sviluppatori, Hyprland 0.42 introduce alcune interessanti novità. In particolare, le impostazioni di configurazione relative alla scansione diretta sono state modificate e ciò potrebbe richiedere aggiustamenti nella configurazione utente. Inoltre, la funzionalità “fakefullscreen” è stata rimossa e sostituita da un dispatcher di stato a schermo intero più robusto. Anche la gestione degli input ha visto dei perfezionamenti, come l’emulazione di eventi di scorrimento discreti e correzioni per configurazioni di più tastiere. Per coloro che sono coinvolti nel packaging e nello sviluppo, Hyprland 0.42 introduce una nuova dipendenza: aquamarine. L’aggiornamento rimuove anche il sottomodulo wlroots, allineandosi con la rimozione di wlroots come dipendenza.

Ma la nuova versione non offre solo grandi cambiamenti. Include anche un ampio elenco di correzioni (49 in totale), da piccoli problemi grafici a significativi crash di sistema. Ad esempio, una correzione degna di nota risolve un problema con lo strumento Hyprctl che in precedenza portava a impostazioni di timeout estese per adattarsi a determinati comandi. Per maggiori informazioni su tutte le modifiche di questa versione è possibile consultare il changelog completo o visitare il sito web ufficiale.