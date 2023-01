I cybercriminali utilizzano DNS Changer per diffondere malware via Wi-Fi pubblici

Secondo quanto riguarda dagli esperti di sicurezza legati a Kaspersky, alcuni criminali informatici stanno utilizzando un nuovo sistema di DNS Changer per diffondere malware attraverso router Wi-Fi pubblici compromessi.

Tale metodo, utilizzato nel contesto di una campagna malware nota come Roaming Mantis, agisce prevalentemente infettando gli smartphone Android con il malware Wroba.o.

La ricerca portata avanti dalla nota azienda di sicurezza digitale ha confermato come i primi casi di compromissione legati ai DNS Changer sono stati individuati in Corea del Sud ma, con tutta probabilità, questo tipo di attacco si farà presto sentire anche in occidente.

A testimonianza del pericolo, vi sono altre ricerche portate avanti da Kaspersky. Nel periodo settembre-dicembre 2022, il più alto tasso di rilevamento del malware Wroba.o si è registrato in Francia, Giappone e Stati Uniti.

Segno evidente che gli attacchi da DNS Changer non sono circoscritti al territorio coreano.

DNS Changer: come agiscono i malware che sfruttano questo contesto?

Questo tipo di attacco mira a dirigere l’utente verso una pagina di destinazione dannosa. Qui, la vittima viene spinta al download del malware con qualche scusa. Una volta che l’attacco Roaming Mantis ha successo, i cybercriminali ottengono l’accesso al dispositivo e possono rubare le credenziali al suo interno.

