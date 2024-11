I driver Nvidia 550.135 migliorano il supporto per Linux 6.11

Nvidia ha da poco rilasciato la nuova versione 550.135 del driver Linux per le sue GPU, migliorando il supporto a Linux 6.11, insieme alla classica sfilza di migliorie che, di versione in versione, contribuisce a migliorare sempre più la stabilità.

Nvidia pubblica la nuova versione 550.135 dei driver grafici per Linux

Con i driver 550.135 Nvidia migliora innanzitutto il supporto al kernel Linux 6.11, aggiornando il nome per la funzione “drm_fbdev_generic” in “drm_fbdev_ttm”, continuando a usare la funzione “drm_fbdev_ttm”, quando disponibile, per supportare l’accesso diretto al framebuffer sui compositori Wayland, in modo da riprodurre contenuti kernel più recenti.

Oltre a ciò, la nuova versione aggiunge anche il supporto per l’enumerazione delle modalità, per quanto riguarda gli eventi hotplug, attraverso l’API DRM fbdev, garantendo che il driver grafico possa essere compilato con i kernel Linux più recenti che non hanno più la funzione “output_poll_changed”.

Sempre per quanto riguarda Linux, il nuovo driver Nvidia 550.135 aggiorna anche il processo di compilazione del modulo kernel del driver per poter utilizzare la variabile di ambiente “CONFIG_CC_VERSION_TEXT” da Kconfig del kernel Linux, al fine di rilevare il compilatore in uso per la compilazione del kernel stesso. Come affermato dall’azienda stessa, questa novità potrebbe aiutare nella selezione del compilatore corretto, in quei sistemi Linux il cui kernel è stato compilato con un compilatore diverso rispetto quello predefinito.

Oltre a ciò, l’ultima versione corregge anche un bug che impediva ai moduli kernel del driver, collegati tramite file d’interfaccia, di caricarsi correttamente su versioni recenti dei sistemi operativi Debian GNU/Linux.

Tutti i dettagli relativi alle modifiche del nuovo driver Nvidia 550.135 sono disponibili nelle consuete note di rilascio. Il driver può essere già scaricato direttamente dal sito ufficiale per tutti i sistemi Linux che girano su hardware a 64 bit, nelle piattaforme x86 e ARM64, nonché anche per i sistemi FreeBSD a 64 bit e Solaris a 64 e 32 bit.