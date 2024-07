I falsi positivi negli antivirus: come gestirli al meglio

Gli episodi di falsi positivi negli antivirus sono più frequenti di quanto non si pensi. Nella casistica rientrano siti web legittimi, download di file sicuri, file con poca probabilità di essere infettati (come .txt, .dbf, .log e .hlp), oltre che file o programmi sviluppati o creati dagli utenti stessi.

Il rimedio più efficace per gestire i falsi positivi è verificare che il proprio antivirus sia aggiornato alla versione più recente, per poi ripetere la scansione. Qualora il file o il programma continui a essere identificato come infetto dall’antivirus in maniera erronea, il consiglio è di segnalare il problema al team dell’antivirus.

A questo proposito, segnaliamo che uno dei migliori antivirus in circolazione – Norton – offre l’aggiornamento automatico di tutti i suoi prodotti, così da limitare al minimo il fenomeno dei falsi positivi. Tra le altre cose, con la nuova promozione in corso è possibile risparmiare fino al 66% sui piani Norton 360, con prezzi a partire da 2,50 euro al mese per 12 mesi.

I piani di Norton 360

I piani di Norton 360 si dividono in Standard, Deluxe e Advanced. L’account Standard è il più economico: con l’ultima promo è in sconto a 2,50 euro (60% in meno) e offre una protezione avanzata contro virus, malware ransomware e hacker, una VPN, un password manager e 10 GB di backup del PC nel cloud.

Il piano Deluxe, in offerta a 2,92 euro al mese per il primo anno (66% di sconto), garantisce in più i servizi di monitoraggio del Dark Web e la protezione minori, con 50 GB di backup del PC nel cloud e una protezione fino a cinque PC, Mac, tablet o telefoni.

C’è infine il piano Advanced, che può essere attivato al prezzo scontato di 3,75 euro al mese per 12 mesi. I dispositivi utilizzabili aumentano a dieci così come i GB di backup (fino a 200 GB), con in più funzionalità extra come Social Media Monitoring e assistenza in caso di furto del portafoglio e il ripristino dell’identità.

