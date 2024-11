I generatori di video AI fake con malware sono in aumento

A quanto pare, i generatori di video AI fake capaci di infettare Windows e macOS con del malware sono sempre più in aumento. La tendenza è stata confermata da un ricercatore di sicurezza indipendente nelle scorse ore, il quale ha per l’appunto segnalato la diffusione su larga scala di finti generatori video AI sui principali sistemi per computer con in dote Lumma Stealer e AMOS.

Generatori di video AI fake con Lumma Stealer e AMOS

Lumma Stealer è un malware per Windows e AMOS è per macOS, ma entrambi rubano portafogli di criptovalute e cookie, credenziali, password, carte di credito e cronologia di navigazione da Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e altri browser basati su Chromium. Tutti questi dati vengono raccolti in un archivio e rispediti all’attaccante, in modo tale che possa sfruttare le informazioni per la messa a segno di ulteriori attacchi o per venderle sul Dark Web.

Uno degli esempi meglio maggiormente riusciti per la messa a segno della malefatta è il sito EditProAi. Esistono sono due domini: .pro relativo al malware per Windows e .org relativo al malware per maOS. Il sito è realizzato davvero bene e viene pubblicizzato via X. Il software che viene installato sul computer sembra poi fare uso di un certificato rubato per sembrare legittimo.

Ricordiamo che i generatori di video AI “originali” non costituiscono in alcun modo una minaccia e anzi si rivelano estremamente utili, permettendo di produrre brevi video a partire da una descrizione testuale inserita dall’utente, il cosiddetto “prompt“. Funzionano tramite algoritmi di intelligenza artificiale addestrati su milioni di video, immagini e clip audio. Il testo fornito come input viene analizzato e successivamente, il sistema attinge al suo vasto dataset di elementi multimediali per trovare clip video e audio adatte a rappresentare il contenuto del testo. Infine, le clip recuperate vengono montate in una sequenza automatica che rispecchia il testo inserito.