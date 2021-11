I giochi PlayStation su Game Boy Advance con Raspberry Pi

È un progetto tanto bizzarro quanto interessante quello presentato da Rodrigo Alfonso, capace di trasformare un Game Boy Advance di vent'anni fa in uno schermo attraverso cui giocare ai titoli dei cataloghi PlayStation, Genesis e SNES (Super Nintendo), ricorrendo all'impiego di Raspberry Pi 3.

GBA Remote Play, by Rodrigo Alfonso

Questo il funzionamento, in estrema sintesi: sulla scheda è in esecuzione l'emulatore RetroPie, con l'output inviato poi attraverso la porta Link (pensata da Nintendo per il multiplayer in locale) alla console. Il segnale video ha risoluzione pari a 240×160 pixel, il massimo consentito dal piccolo display da 2,9 pollici. Il risultato è quello visibile nella demo di seguito, con giochi come Crash Bandicoot e Spyro the Dragon che girano senza problemi di framerate.

Una modifica non alla portata di tutti: l'autore ha inoltre aggiunto la retroilluminazione dello schermo e il processore è stato sottoposto a overclock così da poter gestire in modo ottimale il flusso di informazioni in ingresso. Ancora, l'intero apparato extra è racchiuso in un case realizzato appositamente con una stampante 3D. Chi è interessato può trovare altri dettagli su GitHub. Qui sotto tutto l'occorrente e la guida all'assemblaggio.

Game Boy Advance è una delle preferite dai modder: su questa pagina abbiamo segnalato mesi fa l'impresa di Bob Wulff, in grado di trasformare la versione SP in uno schermo su cui guardare la pellicola Tenet di Christofer Nolan comprimendo l'intero film dalla durata pari a due ore e mezza in cinque cartucce.