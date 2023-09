I Mac vengono considerati più sicuri dei PC

Apple promuove i suoi dispositivi come sicuri grazie alla loro combinazione unica di hardware e software e, eccezion fatta per alcune sporadiche occasioni, proprio per tale ragione molte aziende spesso optano per un Mac piuttosto che per un PC per i loro reparti IT.

Mac più sicuri dei PC

Lo scenario descritto poc’anzi lo si evince chiaramente da un nuovo sondaggio che è stato condotto da IDC, il quale rivela per l’appunto che il 76% dei dirigenti nel settore IT ritiene che i Mac siano più sicuri di altri computer.

Andando più in dettaglio, l’ultimo report di IDC evidenzia che il 47% delle aziende coinvolte ha dichiarato di aver intenzione di introdurre un maggior numero di Mac per i propri dipendenti nel reparto IT perché, appunto, ritiene rappresentino una soluzione più sicura. Al contempo, il 36% di esse sottolinea che la ragione principale per cui le aziende stanno adottando i Mac con sempre maggiore frequenza è la facilità di implementazione e gestione.

I Mac e il sistema operativo macOS su di essi presenti offrono infatti funzionalità di sicurezza particolarmente apprezzate dai clienti aziendali, come le API che assicurano che i dispositivi aziendali vengano gestiti dal primo avvio, quelle di rilevamento degli endpoint di Apple che offrono ai team IT un sistema per garantire che i dispositivi rimangano sicuri senza gravare sulle prestazioni, le integrazioni di identità con un framework SSO che funziona con i moderni fornitori di identità e la possibilità di sfruttare il Touch ID che lavora esclusivamente localmente ispirando grande fiducia.

IDC ha sottolineato pure che macOS offre un migliore controllo del malware grazie alla sua sicurezza a più livelli per l’esecuzione di app di terze parti. Infatti, ogni app presente sul Mac App Store viene esaminata e certificata da Apple e le aziende possono limitare l’installazione di app provenienti da fonti terze.