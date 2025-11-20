 I migliori Antivirus in offerta al Black Friday di Amazon
Con il Black Friday Amazon anche gli Antivirus sono crollati di prezzo! Metti subito al sicuro i tuoi dispositivi con la migliore protezione.
Con il Black Friday Amazon anche gli Antivirus sono crollati di prezzo! Metti subito al sicuro i tuoi dispositivi con la migliore protezione.

Finalmente puoi mettere al sicuro tutti i tuoi dispositivi senza dover spendere una fortuna! Scegli tra i migliori antivirus quello che fa per te. Sono tutti in offerta speciale su Amazon grazie al Black Friday a prezzi incredibilmente vantaggiosi. Addirittura fino all’86% di sconto.

ESET HOME Security Premium 2026 3 dispositivi 1 anno a soli 44,99 euro!

ESET HOME Security Premium 2026 | 3 dispositivi | 1 anno | Firewall, VPN, Crittofgrafia, Privacy e sicurezza del browser inclusi | Windows, MacOs, Android, iOS | Codice di attivazione tramite email

ESET HOME Security Premium 2026 | 3 dispositivi | 1 anno | Firewall, VPN, Crittofgrafia, Privacy e sicurezza del browser inclusi | Windows, MacOs, Android, iOS | Codice di attivazione tramite email

44,9989,99€-50%

Bitdefender Total Security 2025 10 Dispositivi 2 Anni a soli 44,99 euro!

Bitdefender Total Security 2025 | 10 Dispositivi | 2 Anni | PC/Mac/iOS/Android | Codice di attivazione via email | Rinnovo automatico

Bitdefender Total Security 2025 | 10 Dispositivi | 2 Anni | PC/Mac/iOS/Android | Codice di attivazione via email | Rinnovo automatico

44,9979,99€-44%

McAfee Total Protection 5 dispositivi 2 anni a soli 29,98 euro!

McAfee Total Protection - 5 dispositivo 2025 | Antivirus, VPN gestore delle password, software di sicurezza, monitoraggio dell'identità | Abbonamento di 2 anno con rinnovo automatico, Scarica

McAfee Total Protection – 5 dispositivo 2025 | Antivirus, VPN gestore delle password, software di sicurezza, monitoraggio dell’identità | Abbonamento di 2 anno con rinnovo automatico, Scarica

29,98219,95€-86%

Norton 360 Advanced 2025 Antivirus per 10 dispositivi 200 GB di backup 15 mesi a soli 29,50 euro!

Norton 360 Advanced 2025 | Antivirus per 10 dispositivi | 200 Gb di backup | Licenza di 15 mesi con rinnovo automatico | PC, Mac, tablet e smartphone | Codice d'attivazione via email

Norton 360 Advanced 2025 | Antivirus per 10 dispositivi | 200 Gb di backup | Licenza di 15 mesi con rinnovo automatico | PC, Mac, tablet e smartphone | Codice d’attivazione via email

29,50134,99€-78%

Bitdefender Antivirus Plus 2025 1 Dispositivo 1 Anno a soli 12,99 euro!

Bitdefender Antivirus Plus 2025 | 1 Dispositivo | 1 Anno | PC | Codice di attivazione via email | Rinnovo automatico

Bitdefender Antivirus Plus 2025 | 1 Dispositivo | 1 Anno | PC | Codice di attivazione via email | Rinnovo automatico

12,9919,99€-35%

Norton 360 Deluxe 2025 Antivirus 5 dispositivi 15 mesi a soli 23,60 euro!

Norton 360 Deluxe 2025| Antivirus 5 dispositivi|15 mesi| Digital Download

Norton 360 Deluxe 2025| Antivirus 5 dispositivi|15 mesi| Digital Download

23,6059,99€-61%

McAfee Total Protection 10 dispositivi 2025 15 mesi a soli 18,99 euro!

McAfee Total Protection - 10 dispositivo 2025, 15 mesi | Antivirus, VPN gestore delle password, software di sicurezza, monitoraggio dell'identità | Abbonamento con rinnovo automatico, Scarica

McAfee Total Protection – 10 dispositivo 2025, 15 mesi | Antivirus, VPN gestore delle password, software di sicurezza, monitoraggio dell’identità | Abbonamento con rinnovo automatico, Scarica

18,99109,95€-83%

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Osvaldo Lasperini
20 nov 2025
